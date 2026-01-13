Il Sindacato FSP Polizia di Stato ha incontrato il Prefetto De Rosa

Una delegazione del Sindacato FSP Polizia di Stato, guidata dal Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano e dal Segretario Generale Provinciale di Catanzaro Rocco Morelli, ha incontrato il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, per un cordiale scambio di auguri in occasione dell’inizio del nuovo anno.

L’incontro si è svolto in un clima di grande disponibilità e rispetto istituzionale, rappresentando un significativo momento di dialogo e di reciproca attenzione verso le tematiche legate alla sicurezza e al ruolo della Polizia di Stato sul territorio.

Nel corso della visita, il Sindacato FSP Polizia di Stato ha donato al Prefetto il Calendario Storico della Polizia di Stato, simbolo dei valori, della storia e dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, nonché il Calendario della Segreteria Provinciale FSP di Venezia, portando anche il saluto del Vicepresidente FSP Franco Maccari.

Il Sindacato FSP Polizia di Stato ha espresso apprezzamento per la sensibilità e l’attenzione sempre dimostrate dal Prefetto De Rosa nei confronti del personale della Polizia di Stato, rinnovando l’auspicio di una proficua e costruttiva collaborazione istituzionale anche per il 2026.