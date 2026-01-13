SUCCESSO PER FORMAT MUSEI EXPERIENCE

Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Non è stata una visita, né una semplice apertura straordinaria. Musei Experience ha trasformato i luoghi della cultura di Tarsia in spazi vissuti, attraversandoli lentamente e condividendoli con la comunità. Un tempo sospeso in cui arte, storia, natura e gusto hanno smesso di essere compartimenti stagno per essere declinati in un unico racconto unitario e identitario.

UNA VISIONE CHE NASCE DA UNA SCELTA AMMINISTRATIVA PRECISA
È in questo quadro, tracciato dalle parole del Sindaco Roberto Ameruso, che si colloca l’azione dell’Amministrazione comunale, che attraverso Musei Experience ha dato forma a un’idea di cultura come relazione, come presenza, come patrimonio vivo. Una scelta che – sottolinea il Primo cittadino – punta a restituire ai luoghi culturali la loro funzione originaria: essere spazi di comunità, non contenitori da attraversare frettolosamente.

UN PERCORSO SENSORIALE TRA ARTE, MUSICA E SAPORI
Dal pomeriggio fino al calar della sera, il Museo Civico e della Civiltà Contadina, il Museo di Storia Naturale della Calabria e Palazzo Rossi sono diventati tappe di un itinerario che ha invitato a rallentare, ad ascoltare, a sentire. Le degustazioni enogastronomiche, i racconti dei luoghi, la musica dal vivo con il concerto di arpa del Maestro Anna Azzinnari e il violin show del Maestro Andrea Micieli hanno accompagnato il pubblico in un viaggio costruito non per stupire, ma per coinvolgere.

LA MEMORIA DEL FARE: L’UNCINETTO E IL CUCITO COME IDENTITÀ
Accanto al percorso museale, grande attenzione e partecipazione ha raccolto la mostra di Uncinetto e Cucito, curata dal Centro Anziani di Tarsia Santa Maria Santissima. Un’esposizione che ha restituito valore e dignità a saperi antichi, trasformandoli in narrazione viva del lavoro paziente, della memoria domestica e della creatività femminile, elementi profondamente intrecciati alla storia della comunità.

UNA RETE TERRITORIALE CHE CREA VALORE
Musei Experience si è confermato come il frutto di una rete solida di collaborazioni, che ha visto lavorare insieme il Comune di Tarsia, il Museo Civico e della Civiltà Contadina, il Museo di Storia Naturale della Calabria, le Riserve Naturali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati e il progetto VisitTarsia. Il percorso è stato ulteriormente arricchito dal contributo dei partner enogastronomici AKRA – Vini di Calabria (Tenuta Santavenere), Le delizie di Rita – Dal mio orto a casa tua e dalle degustazioni del Caseificio Ameruso, nuova realtà imprenditoriale nata a Tarsia, che ha portato al centro dell’esperienza i sapori autentici del territorio.

LE ISTITUZIONI E IL LEGAME CON I CALABRESI NEL MONDO
All’evento ha preso parte anche il consigliere regionale Orlandino Greco, delegato ai Rapporti con i Calabresi nel Mondo. Una presenza che ha rafforzato il valore simbolico della manifestazione, capace di parlare non solo alla comunità locale, ma anche a chi, pur vivendo lontano, continua a riconoscersi nelle radici culturali e identitarie della Calabria.

UN NATALE VISSUTO FINO ALL’ULTIMO GIORNO
Musei Experience si è inserito nel più ampio percorso di Natale a Tarsia 2025/2026, contribuendo a chiudere un cartellone che, dall’8 dicembre, ha animato il borgo con eventi diffusi e partecipati. Un Natale fatto di piazze vive, palazzi storici aperti, teatro, tradizioni condivise e prodotti identitari, culminato il giorno successivo con la Tombolata di Natale dell’Epifania, a cura del Circolo Anziani Maria Santissima, che ha suggellato il percorso nel segno della convivialità.

