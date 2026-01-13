IN_OUT. Libertà Aumentata 2026: al via la call per la formazione sul teatro in carcere

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
158

Compagnia Teatrale Petra lancia Formazione per operatori sociali nell’ambito di IN_OUT. Libertà Aumentata, progetto dedicato alla promozione del teatro in carcere. L’iniziativa propone un percorso formativo che integra linguaggi artistici e pratiche performative con l’utilizzo di strumenti digitali e momenti di confronto con la società civile. Il progetto intende contribuire a una nuova visione del carcere, promuovendone il riconoscimento come luogo di cultura, innovazione sociale e partecipazione civile, superando una narrazione fondata esclusivamente sulla marginalità e sulla stigmatizzazione.

Il programma prevede 5 incontri, di cui 3 online e 2 in presenza, pensati per introdurre i partecipanti al mondo del teatro-carcere e alle sue potenzialità, con testimonianze dirette, casi studio e approfondimenti sulla transizione digitale applicata ai contesti detentivi. Si tratta di un’opportunità per comprendere e sperimentare come il teatro possa diventare un ponte tra l’interno e l’esterno del carcere, non solo in senso fisico ma anche simbolico, culturale e umano. Gli incontri online saranno condotti da Antonella Iallorenzi (Compagnia Teatrale Petra) e dagli operatori della Casa Circondariale di Potenza, con interventi, approfondimenti e testimonianze a cura dei referenti delle compagnie individuate nel programma nazionale del teatro in carcere, Cada Die Teatro e Puteca Celidonia, attive in Sardegna e Campania.

Al termine del percorso è prevista la selezione di una/un partecipante, tramite tirocinio extracurriculare. La persona individuata dovrà risultare disoccupata al momento della selezione e affiancherà la compagnia nella rassegna di promozione del teatro in carcere. Parteciperà alle attività laboratoriali con i detenuti, ai workshop e alla realizzazione dell’esito finale del percorso, previsto per dicembre 2026.

La call è aperta a persone che operano o desiderano operare in ambito sociale, culturale e artistico, con particolare attenzione a chi proviene da percorsi di studio o professionali nelle discipline artistiche, teatrali, sociali, psicologiche e umanistiche. Per gli assistenti sociali, aderenti all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata è prevista l’acquisizione di crediti formativi, in virtù del Protocollo d’Intesa Triennale tra l’Ordine e la Compagnia. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 9 febbraio 2026. Tutte le informazioni dettagliate sul programma, le modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale della Compagnia Teatrale Petra: www.compagniateatralepetra.com/inout

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

19 febbraio 2026 (online su zoom) – 18:00/20:00
L’esperienza di Petra nella Casa Circondariale Antonio Santoro di Potenza – Il carcere e il teatro
Relatori:

Antonella Iallorenzi – Compagnia Teatrale Petra

Dott. Giuseppe Palo – Funzionario di Staff del Provveditore di Puglia e Basilicata e Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Basilicata

5 marzo 2026 (online su zoom) – 18:00/20:00
Il teatro in carcere in Italia – Focus sull’esperienza di Cada Die Teatro, compagnia teatrale attiva presso gli istituti di pena della Sardegna

19 marzo 2026 (online su zoom) – 18:00/20:00
Il teatro in carcere in Italia – Focus sull’esperienza di Puteca Celidonia, compagnia teatrale attiva presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida

16 aprile 2026 (luogo da definire, Potenza) – 17:00 / 19:00
Elementi per un progetto di teatro in carcere

17 aprile 2026 – Casa Circondariale di Potenza, Via Appia 175 – 13:00 / 15:00
Le metodologie di Compagnia Petra

Articolo precedenteAMARELLI, QUANDO L’IMPRESA DIVENTA ISTITUZIONE CULTURALE
Prossimo articoloSUCCESSO PER FORMAT MUSEI EXPERIENCE
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here