Energia e smart mobility al centro del dibattito con Samothrace a Catania

Nel quadro di una transizione ecologica sempre più urgente, Samothrace – Sicilian MicronanOTecH Research And Innovation Center, Ecosistema dell’Innovazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedica il prossimo appuntamento ai due Pillar “Energy” e “Smart Mobility”.

Dopo l’appuntamento di Messina (in programma oggi), il prossimo convegno si svolgerà lunedì 26 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.00, presso l’Hotel Nettuno di Catania.

L’evento vuole essere un’occasione per focalizzare l’attenzione sui progetti, frutto di tre anni di lavoro, dedicati alle traiettorie di innovazione che stanno ridisegnando infrastrutture, trasporti, automotive, power electronics ed ecosistemi energetici.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti istituzionali, saranno presentati i Pitch di ricerca, seguiranno le sessioni Poster e Demo e la tavola rotonda “Energia e mobilità intelligenti per un futuro sostenibile” (in programma per le 17.15), con l’obiettivo di valorizzare risultati e progettualità in grado di abilitare applicazioni concrete e opportunità di trasferimento tecnologico.

L’evento, moderato dalla giornalista Chiara Biggi, vedrà gli interventi di Marco Ripani (INFN-Energia), Francesco Russo (Transport Systems), Massimiliano Merisio (STMicroelectronics), Marina Foti (3SUN), Luigi Carrarini (ANAS), Nicola Montesano (ANAS), David Moser (Becquerel Institute Italia) e Filippo Di Giovanni (STMicroelettronics).