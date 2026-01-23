“FORZA VENITE GENTE” farà tappa al cinema teatro metropol di corigliano rossano

Torna in Calabria uno dei musical più amati di sempre, capace di raccontare con forza, poesia e spiritualità la storia senza tempo di San Francesco d’Assisi. “Forza Venite Gente” aprirà ufficialmente la “Rassegna L’Altro Teatro – On Stage Metropol” sabato 7 febbraio 2026, alle ore 20.30, al Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano. Domenica 8 febbraio, alle ore 17.30, la commedia musicale andrà in scena al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza.

Dopo aver conquistato il pubblico calabrese nella scorsa stagione con ben sette spettacoli, tutti sold-out, il musical farà tappa nella nostra regione anche con il tour 2026. Le date calabresi sono organizzate da Gianluigi Fabiano e cofinanziate con risorse PAC 2014-2020 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

Scritto da Mario e Piero Castellacci, con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, “Forza Venite Gente” racconta una delle figure più importanti della cristianità, il poverello di Assisi. In scena un cast di 20 persone, tra cantanti, attori e ballerini, accompagnerà lo spettatore in questo viaggio musicale, per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

La regia è firmata da Ariele Vincenzi, le musiche sono di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo de Matteis. Michelangelo Nari veste i panni di Frate Francesco, con Mauro Mandolini nel ruolo di Pietro di Bernardone, Giulia Cecchini è Santa Chiara, Giulia Gallone la Cenciosa, Alessandro Lo Piccolo il lupo e Francesco Boschiazzo il diavolo.

Lo spettacolo offre due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra un conflitto generazionale che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche.

Dopo 45 anni, “Forza Venite Gente” mantiene ancora tutta la sua vitalità: il debutto nel lontano 9 ottobre 1981 al Teatro Udine di Viterbo, nel giro di pochi anni ha varcato i confini geografici, per essere tradotta in otto lingue e rappresentata in paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Dal riallestimento del 2021, in occasione del 40esimo anniversario, la produzione Soni ha realizzato oltre 200 repliche in tutta Italia, raccogliendo ottimi consensi di pubblica e critica. È uno spettacolo coinvolgente e appassionante che ha già entusiasmato un pubblico di tutte le età; il messaggio di San Francesco oggi è più attuale che mai e continua a parlare al cuore degli spettatori.