Presentato il Protocollo d’Intesa per il primo Piano Strategico Pluriennale del Turismo Sostenibile

Si è svolta martedì 20 gennaio 2026, la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’Intesa che avvia ufficialmente il percorso per l’elaborazione del primo Piano Strategico Pluriennale del Turismo Sostenibile e Accessibile “Scalea: Hub della Riviera dei Cedri”.

L’iniziativa segna l’inizio di una programmazione turistica condivisa tra istituzioni e soggetti territoriali, con l’obiettivo di definire strategie di medio-lungo periodo per la città e per il territorio circostante.

Il Protocollo nasce dalla necessità di superare interventi frammentati e di adottare un modello di governance integrata, fondato su sostenibilità ambientale e sociale, accessibilità universale, collaborazione pubblico–privata, destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzazione coordinata delle risorse culturali, naturali ed enogastronomiche.

I soggetti sottoscrittori del Protocollo sono: il Comune di Scalea, promotore e coordinatore istituzionale; il Consorzio Operatori Turistici ECOtur, rappresentante del sistema imprenditoriale locale; l’associazione ARCA, impegnata in comunicazione, formazione e capacity building; e la Pro Loco di Scalea, soggetto di animazione territoriale e valorizzazione delle identità locali.

Il documento definisce obiettivi strategici chiari: elaborare un Piano Strategico Pluriennale condiviso, costruire un programma coordinato di eventi turistici e culturali, sviluppare prodotti turistici integrati collegati agli eventi e alle identità locali, rafforzare il ruolo di Scalea come hub della Riviera dei Cedri e promuovere un turismo di qualità, sostenibile e accessibile, competitivo sui mercati nazionali e internazionali.

Elemento centrale della governance è il Tavolo Tecnico Permanente, sede stabile di concertazione e coordinamento che coinvolgerà attivamente operatori turistici e stakeholder del territorio. Il Tavolo garantirà una governance partecipata pubblico-privato, programmerà le azioni turistiche in coerenza con la pianificazione regionale, monitorerà i risultati tramite indicatori condivisi e favorirà l’adesione progressiva di nuovi soggetti fino al 2028.

Con il Protocollo “Scalea: Hub della Riviera dei Cedri”, la città si propone come laboratorio di buone pratiche nel turismo sostenibile e accessibile, capace di connettere costa ed entroterra, valorizzare borghi, tradizioni