Side Academy entra nell’élite globale

A Verona l’accademia appena premiata tra le venti migliori al mondo (è leader in Italia, top ten in Europa) grazie al mix tra creatività digitale e docenti che hanno ottenuto il premio Oscar: molti ex studenti lavorano già per le multinazionali dell’animazione. Il Ceo, Stefano Siganakis: “Superiamo il modello tradizionale delle accademie artistiche”

Side Academy inaugura una nuova fase della propria storia trasformandosi ufficialmente in Side Academy – Academy of Arts & Innovation, un’evoluzione che fonde arti visive, ricerca digitale e intelligenza artificiale applicata alla creatività. Un cambiamento che amplia la vocazione dell’Accademia, oggi riconosciuta a livello internazionale come centro d’eccellenza tra le scuole creative più innovative del mondo.

Saranno sette i nuovi corsi triennali che inizieranno dal prossimo anno didattico, corsi che coprono tutto il mondo dell’arte e della creatività digitale, con focus sulle produzioni cinematografiche e il fashion, ma anche sui videogame, il digital marketing e i comics. Eccoli: CGI & VFX, Fashion & Costume Design, Videogame Design & Development, Cinematography & Directing, Fine Arts in Digital Production, Content Creation + AI & Digital Marketing e Art, Concept, Illustration & Comics. Un’offerta formativa che supera il modello delle accademie tradizionali e integra discipline artistiche, tecniche e digitali in un ecosistema orientato al futuro.

Un modello unico a livello nazionale, capace di formare giovani che poi riescono immediatamente ad entrare nel mondo del lavoro. Infatti, molti studenti ed ex studenti di Side Academy, già coinvolti in progetti di produzione reale, sono oggi professionisti attivi in studi e aziende come Walt Disney, Marvel, Naughty Dog, Sony Santa Monica e altre realtà globali del cinema, dell’animazione, dei videogame e del design.

A conferma del livello raggiunto, Side Academy ha ottenuto pochi giorni fa risultati straordinari nelle classifiche internazionali The Rookies 2025, posizionandosi tra le prime venti accademie creative al mondo e tra le prime dieci in Europa. Un traguardo accompagnato da riconoscimenti specifici: seconda al mondo in Fashion Design, nona in Visual Effects e undicesima in 3D Animation. L’Accademia è inoltre l’unica in Italia a vantare due studenti finalisti nella categoria Hugo Boss. Di fatto, coi riconoscimenti ottenuti oggi Side Academy è la più ambita accademia italiana: ha infatti vinto anche il premio come miglior scuola nel settore “Visual”, in quello “Creative” e nel “Digital Fashion”. A proposito di moda digitale, si segnala anche il premio di Francesco Messina, studente del 2° Anno della Triennale in CGI & Game, vincitore per la categoria “Digital Fashion”.

Per i non addetti ai lavori, si tratta di premi che hanno il valore di un Oscar. Infatti, The Rookies è una piattaforma on line che raduna circa centomila tra i migliori artisti e studenti dell’industria cinematografica e dei videogame. Ha sede ad Adelaide, in Australia: fondata nel 2016 da Alwyn Hunt e Andrew McDonald, oggi di fatto è l’ente che certifica a livello mondiale le migliori scuole e i migliori studenti che operano nell’animazione per i film e le consolle.

Il suo “Premio Oscar” sono i The Rookies Awards, un contest globale a cui partecipano 568 tra le migliori accademie e università nel segmento dei media creativi, provenienti da 104 nazioni al mondo. I giudici sono 150; per definire il livello, basti pensare che a valutare le opere degli studenti e della didattica delle scuole ci sono professionisti di Walt Disney, Microsoft, Amazon, Sony, Riot Games, WetaFx, Blizzard Entertainment e Industrial Light&Mag.

“Questi risultati non sono solo una vittoria per la nostra scuola, ma per l’intero sistema creativo italiano,” sottolinea Stefano Siganakis, CEO di Side Academy. “Verona può diventare la capitale mondiale della creatività, un laboratorio dove le nuove generazioni imparano a immaginare, progettare e innovare con responsabilità e bellezza. Gli Open Day saranno anche l’occasione per esplorare da vicino la struttura dell’Accademia e il suo modello di formazione, unico in Italia: una filiera che connette direttamente la didattica al mondo dell’industria grazie alle partnership con aziende del cinema, della moda, del design e dell’intelligenza artificiale. Ne sono prova le collaborazioni con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Milano Fashion Week, la Milan Games Week e prestigiosi festival internazionali. Con la sua vista sul futuro e un percorso che unisce tradizione artistica e sperimentazione contemporanea, Side Academy si conferma come una delle istituzioni più avanzate del panorama formativo europeo”.