Grande uomo, esempio di Sindacalismo nella Polizia di Stato

Si terrà domani, lunedì 2 febbraio, con inizio alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport di Giovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, il 1° Memorial “Benito Scarfone”, torneo di calcio a 5 promosso dalla Segreteria Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato, a tre anni dalla scomparsa del collega e sindacalista.

Prima del calcio d’inizio, alle ore 17.15, è previsto un momento di raccoglimento e memoria dedicato a Benito Scarfone, con la benedizione di Don Ivan, parroco della Parrocchia di Giovino, alla presenza dei familiari.

All’evento parteciperanno, oltre ai familiari, numerosi colleghi e amici di Benito Scarfone, a testimonianza del segno profondo lasciato nella comunità professionale e umana della Polizia di Stato.

Saranno presenti autorità istituzionali e sindacali, tra cui il Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, il Prefetto Castrese De Rosa, il Vice Presidente Nazionale della FSP Polizia di Stato, Franco Maccari, il Presidente dell’ANPS di Catanzaro e l’Assessore regionale alla Sicurezza Antonio Montuoro.

«Questo Memorial – dichiara Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato FSP Polizia di Stato – rappresenta un momento di forte valore simbolico e sindacale. Ricordare Benito Scarfone significa riaffermare il senso autentico dell’impegno sindacale nella Polizia di Stato, fatto di tutela dei diritti, rispetto delle persone e lealtà verso le istituzioni».

«La Federazione Sindacale di Polizia – prosegue Brugnano – crede fermamente nella memoria come strumento di coesione e di identità. Benito è stato un punto di riferimento per tanti colleghi, un uomo che ha saputo coniugare umanità e rigore, passione sindacale e responsabilità istituzionale. Questo Memorial è un segnale chiaro di continuità con quei valori».

«Iniziative come questa – conclude il Segretario Nazionale FSP Polizia – rafforzano il legame tra la Polizia di Stato, il territorio e la cittadinanza, ricordando che dietro ogni divisa ci sono donne e uomini che ogni giorno operano al servizio della collettività, anche attraverso l’impegno sindacale».