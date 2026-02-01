Grande uomo, esempio di Sindacalismo nella Polizia di Stato

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
213

Si terrà domani, lunedì 2 febbraio, con inizio alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport di Giovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, il 1° Memorial “Benito Scarfone”, torneo di calcio a 5 promosso dalla Segreteria Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato, a tre anni dalla scomparsa del collega e sindacalista.
Prima del calcio d’inizio, alle ore 17.15, è previsto un momento di raccoglimento e memoria dedicato a Benito Scarfone, con la benedizione di Don Ivan, parroco della Parrocchia di Giovino, alla presenza dei familiari.
All’evento parteciperanno, oltre ai familiari, numerosi colleghi e amici di Benito Scarfone, a testimonianza del segno profondo lasciato nella comunità professionale e umana della Polizia di Stato.
Saranno presenti autorità istituzionali e sindacali, tra cui il Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, il Prefetto Castrese De Rosa, il Vice Presidente Nazionale della FSP Polizia di Stato, Franco Maccari, il Presidente dell’ANPS di Catanzaro e l’Assessore regionale alla Sicurezza Antonio Montuoro.
«Questo Memorial – dichiara Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato FSP Polizia di Stato – rappresenta un momento di forte valore simbolico e sindacale. Ricordare Benito Scarfone significa riaffermare il senso autentico dell’impegno sindacale nella Polizia di Stato, fatto di tutela dei diritti, rispetto delle persone e lealtà verso le istituzioni».
«La Federazione Sindacale di Polizia – prosegue Brugnano – crede fermamente nella memoria come strumento di coesione e di identità. Benito è stato un punto di riferimento per tanti colleghi, un uomo che ha saputo coniugare umanità e rigore, passione sindacale e responsabilità istituzionale. Questo Memorial è un segnale chiaro di continuità con quei valori».
«Iniziative come questa – conclude il Segretario Nazionale FSP Polizia – rafforzano il legame tra la Polizia di Stato, il territorio e la cittadinanza, ricordando che dietro ogni divisa ci sono donne e uomini che ogni giorno operano al servizio della collettività, anche attraverso l’impegno sindacale».

Articolo precedenteEpstein files, il maxi-rilascio che riapre il caso: cosa emerge su Trump, Musk e la rete di relazioni del finanziere
Prossimo articoloTorino, attacco organizzato un agente quasi ucciso e 50 feriti
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here