Epstein files, il maxi-rilascio che riapre il caso: cosa emerge su Trump, Musk e la rete di relazioni del finanziere

WASHINGTON DC – L’ultimo rilascio dei documenti legati alle indagini su Jeffrey Epsteinrappresenta il più vasto e articolato tentativo di trasparenza mai compiuto sul caso che da anni scuote la politica, la giustizia e l’opinione pubblica statunitense e internazionale. Il Dipartimento di Giustiziadegli Stati Uniti ha iniziato a rendere pubblici milioni di pagine tra email, fotografie, video, appunti investigativi, registri finanziari e materiali raccolti da FBI e procure federali nel corso di più indagini, alcune delle quali mai sfociate in procedimenti giudiziari.

Si tratta di un’operazione senza precedenti per dimensioni e complessità, avviata dopo forti pressioni politiche e legislative e accompagnata da polemiche sul grado di trasparenza reale e sulle ampie redazioni applicate ai documenti per tutelare le vittime e le persone non indagate.

Il contesto del rilascio e la natura dei documenti

Il materiale pubblicato supera i tre milioni di pagine e include migliaia di video e centinaia di migliaia di immagini, oltre a documenti testuali provenienti da più filoni investigativi. Una parte consistente dei file era già nota in forma parziale o indiretta, mentre altri contenuti emergono per la prima volta, pur senza modificare l’impianto giudiziario del caso.

Il Dipartimento di Giustizia ha più volte sottolineato che i documenti contengono materiale grezzo, raccolto per completezza investigativa, comprese segnalazioni anonime, appunti interni, email non verificate e piste mai sviluppate. La presenza di un nome nei file, ribadiscono le autorità, non equivale a un’accusa né a una prova di responsabilità penale.

La pubblicazione avviene in tranche successive proprio perché molti documenti necessitano di redazioni per evitare la diffusione di informazioni sensibili e per proteggere l’identità delle vittime di Epstein, molte delle quali non hanno mai testimoniato pubblicamente.

Donald Trump e le menzioni nei file Epstein

Il nome di Donald Trump è tra quelli che compaiono più frequentemente nei documenti ora pubblici. Le citazioni includono articoli di stampa archiviati dagli investigatori, email interne, segnalazioni ricevute dall’FBI e riferimenti indiretti emersi nel corso di interrogatori e deposizioni.

Secondo quanto chiarito dal Dipartimento di Giustizia, la maggior parte delle menzioni non riguarda accuse formali ma riflette il fatto che Trump, come altre figure di alto profilo, faceva parte dell’ambiente sociale e mediatico monitorato dagli investigatori durante le indagini su Epstein. In alcuni documenti compaiono dichiarazioni non verificate, attribuite a fonti anonime o a presunte vittime, che parlano di incontri o presentazioni avvenute in contesti mondani negli anni Novanta e nei primi anni Duemila.

Queste affermazioni, precisano le autorità, non hanno portato a incriminazioni e non sono state corroborate da prove giudiziarie. Trump ha sempre respinto qualsiasi coinvolgimento nelle attività criminali di Epstein, sostenendo di aver interrotto i rapporti con il finanziere molto prima dell’avvio delle indagini federali. Le stesse autorità giudiziarie hanno affermato che le menzioni presenti nei file non sarebbero state sufficienti per sostenere un’accusa in tribunale.

Elon Musk nei documenti: email e riferimenti indiretti

Anche Elon Musk compare nei file pubblicati. Le menzioni riguardano prevalentemente scambi di email e riferimenti presenti nella corrispondenza di Epstein o di persone a lui vicine, in cui appare il nome dell’imprenditore sudafricano.

Dalla documentazione non emergono accuse penali né elementi che colleghino Musk a reati o a comportamenti illegali. Le autorità federali hanno ribadito che si tratta di riferimenti contenuti in materiale investigativo, senza riscontri giudiziari e senza che da questi documenti sia mai derivato un procedimento a suo carico.

La presenza di Musk nei file ha assunto un rilievo particolare anche per le sue dichiarazioni pubbliche degli anni precedenti, in cui aveva sostenuto che alcuni nomi di primo piano sarebbero emersi dai documenti Epstein. Il rilascio conferma che numerose figure pubbliche sono citate nei materiali, ma rafforza anche la posizione del Dipartimento di Giustizia secondo cui le menzioni non equivalgono a responsabilità penali.

Nessuna lista di “clienti” e nessuna svolta giudiziaria

Uno dei punti più discussi del rilascio riguarda la presunta esistenza di un “elenco clienti” di Epstein. Il Dipartimento di Giustizia ha ribadito che non è mai stato rinvenuto un registro ufficiale di persone coinvolte nei crimini del finanziere. I documenti mostrano piuttosto una rete estremamente ampia di contatti, relazioni sociali, politiche ed economiche, molte delle quali non hanno rilevanza penale.

Nonostante l’enorme quantità di materiale reso pubblico, non sono state annunciate nuove incriminazioni sulla base dei file rilasciati. Epstein, morto nel 2019, e Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale di minori, restano gli unici ad aver affrontato procedimenti giudiziari conclusivi nell’ambito del caso.

I documenti sulla morte di Epstein

Una parte dei file riguarda anche la morte di Epstein nel carcere di Manhattan. I documenti confermano le gravi carenze nella sorveglianza carceraria già emerse nelle indagini precedenti, incluse irregolarità nei controlli e problemi strutturali nel sistema di sicurezza. Tuttavia, non emergono nuovi elementi conclusivi in grado di chiarire definitivamente le circostanze della morte, che continua ad alimentare dubbi e speculazioni nell’opinione pubblica.

Le reazioni delle vittime e le critiche alla trasparenza

Organizzazioni che rappresentano le vittime di Epstein hanno accolto il rilascio dei documenti come un passo avanti verso la trasparenza, ma hanno anche criticato l’ampio uso di redazioni e la lentezza del processo di pubblicazione. Secondo alcuni attivisti, il rischio è che parti cruciali della storia restino ancora nascoste.

Altri osservatori, tra cui giuristi ed esperti di informazione, mettono in guardia dal pericolo opposto: la diffusione di enormi quantità di materiale non verificato può favorire processi mediatici e interpretazioni distorte, con danni reputazionali per persone mai accusate formalmente.

Un archivio immenso che amplia il quadro, ma non lo chiude

Nel complesso, l’ultimo maxi-rilascio dei file Epstein non rappresenta una svolta giudiziaria, ma amplia in modo significativo il quadro di una vicenda già estremamente complessa. Donald Trump ed Elon Musk emergono come figure citate nei documenti, ma senza che questo si traduca in accuse, procedimenti o nuove responsabilità penali.

I file confermano quanto le indagini su Epstein abbiano accumulato negli anni una mole enorme di informazioni, spesso frammentarie, contraddittorie e difficili da interpretare. Un archivio che continua ad alimentare il dibattito pubblico e politico, ma che – almeno per ora – non modifica l’esito giudiziario di uno dei casi più controversi e oscuri della storia recente degli Stati Uniti.