Architettura, a Catania si insedia il nuovo Comitato Tecnico Scientifico Contact photo

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
290

Si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catania: un organo multidisciplinare costituito da architetti, archeologi, artisti, giornalisti, critici d’arte, professori, artigiani e imprenditori che favorirà il dialogo e la collaborazione. Nel primo incontro, tra i temi affrontati, si è discusso delle potenzialità del territorio etneo e delle sue criticità dopo i gravi eventi atmosferici, con attenzione alla ricostruzione.

«La comunicazione ha un ruolo sempre più centrale e raccontare l’architettura diventa un passaggio chiave. La multidisciplinarietà del CTS consentirà alla Fondazione di interpretare con maggiore efficacia il territorio, valorizzandone le specificità e le potenzialità, fino a restituire l’identità profonda della città di Catania» ha dichiarato Melania Guarrera, presidente della Fondazione degli Architetti PPC. L’obiettivo è avvicinare l’architettura alla comunità, rendendola più accessibile e creando un confronto aperto con i cittadini.

«Ringrazio tutti i componenti del CTS per la loro adesione: l’esperienza, l’autorevolezza e la conoscenza del territorio di ognuno di loro rappresenta una preziosa risorsa» spiega Alessandro Amaro, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, evidenziando come le sfide che attendono la professione e le scelte da compiere nei prossimi anni richiedano un approccio aperto e condiviso, capace di mettere a sistema competenze e visioni differenti.

Il Comitato Tecnico Scientifico del quadriennio 2025-2029 è costituito da: Maria Cristina Busi Ferruzzi presidente Confindustria Catania; Guglielmo Troina giornalista e vicecaporedattore RAI; Aurelia Nicolosi vicepresidente Cooperativa Mare; Andrea Maione vicepresidente Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Catania; Oriana Tabacco fotografa e presidente di Basaltika; Flavia Zisa archeologa e docente dell’Università Kore di Enna; Vito Giuffrida scenografo, scultore e designer; gli architetti Patrizia Condorelli, Francesco Finocchiaro, Salvo Patanè, Paola Pennisi, Francesco Rapisarda.

Le diverse personalità della comunità artistica e imprenditoriale catanese alimenteranno il dibattito culturale per offrire un approccio olistico e complementare, aprendo nuove prospettive sulla città e sul suo patrimonio architettonico.

Articolo precedenteSettimana di degrado e violenza, riprestinare cultura del rispetto delle forze dell’ordine
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here