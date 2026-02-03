Settimana di degrado e violenza, riprestinare cultura del rispetto delle forze dell’ordine

da
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
-
0
301

“La prima sparatoria a Rogoredo, gli assurdi attacchi di Torino e una seconda grave sparatoria a Milano. In questa settimana di assurda ferocia in cui il forte degrado civile ha mostrato il proprio volto sfigurato dalla violenza, abbiamo rischiato di vedere uccisi da mani di criminali o soggetti pericolosi almeno cinque poliziotti coinvolti nei fatti che riempiono le pagine dei giornali; una persona purtroppo ha perso la vita, e un’altra è gravissima. E’ un bilancio agghiacciante e impone riflessioni serie e risposte non più rinviabili. Urge come mai ripristinare e sostenere con convinzione, da parte di tutti, una cultura del rispetto delle Forze dell’ordine e dello Stato che sbiadisce ogni giorno di più in una società in cui tutto è ‘comprensibile’ e quindi tutto è ammissibile. Urge rivedere contromisure e strumenti necessari ad arginare i continui rigurgiti di prepotenza, illegalità e violenza che avvelenano le nostre città, e soprattutto ad organizzare i servizi di ordine pubblico perché non siano più la continua trappola infernale in cui quotidianamente mandiamo a nostri ragazzi in divisa. Qui si parla della vita di persone oneste che svolgono il proprio dovere, non curarsene e non proteggerle in ogni modo è quanto di più odioso, irresponsabile, ingrato e vile si possa immaginare”.
Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo i gravi fatti di cronaca degli ultimi giorni.

Articolo precedenteBeethoven Acam, Giovani virtuose per l’apertura della 46ª stagione concertistica
Prossimo articoloArchitettura, a Catania si insedia il nuovo Comitato Tecnico Scientifico Contact photo
Luigi Cignoni, writer and italynews.it editorial director
Italian and lives in Italy. Professor of literature, journalist, editor of magazines and this digital newspaper. Author of numerous books.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here