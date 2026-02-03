Settimana di degrado e violenza, riprestinare cultura del rispetto delle forze dell’ordine

“La prima sparatoria a Rogoredo, gli assurdi attacchi di Torino e una seconda grave sparatoria a Milano. In questa settimana di assurda ferocia in cui il forte degrado civile ha mostrato il proprio volto sfigurato dalla violenza, abbiamo rischiato di vedere uccisi da mani di criminali o soggetti pericolosi almeno cinque poliziotti coinvolti nei fatti che riempiono le pagine dei giornali; una persona purtroppo ha perso la vita, e un’altra è gravissima. E’ un bilancio agghiacciante e impone riflessioni serie e risposte non più rinviabili. Urge come mai ripristinare e sostenere con convinzione, da parte di tutti, una cultura del rispetto delle Forze dell’ordine e dello Stato che sbiadisce ogni giorno di più in una società in cui tutto è ‘comprensibile’ e quindi tutto è ammissibile. Urge rivedere contromisure e strumenti necessari ad arginare i continui rigurgiti di prepotenza, illegalità e violenza che avvelenano le nostre città, e soprattutto ad organizzare i servizi di ordine pubblico perché non siano più la continua trappola infernale in cui quotidianamente mandiamo a nostri ragazzi in divisa. Qui si parla della vita di persone oneste che svolgono il proprio dovere, non curarsene e non proteggerle in ogni modo è quanto di più odioso, irresponsabile, ingrato e vile si possa immaginare”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo i gravi fatti di cronaca degli ultimi giorni.