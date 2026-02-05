Settimana di proiezioni per la dodicesima edizione de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”, che ha preso il via il 2 febbraio con la prima nazionale “Franco Battiato. Il lungo viaggio”. L’atteso biopic – diretto da Renato De Maria – sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana, non ha deluso le aspettative del pubblico.

“È un festival che racconta, anche quest’anno, il meglio del cinema italiano. Lo facciamo – spiega l’ideatore Giuseppe Citrigno – senza dimenticare la Calabria che si conferma un set a cielo aperto che negli ultimi anni ha saputo conquistare lo sguardo del cinema, diventando luogo di racconto, sperimentazione e nuove opportunità per il settore audiovisivo. Una sezione del festival è dedicata ai film sostenuti proprio dalla Calabria Film Commission: tra le proiezioni da ricordare “Even”, girato a Cosenza, Rende e nella Sila”. Il film del regista Giulio Ancora – ispirato anche all’omicidio di Roberta Lanzino – sarà proiettato sabato 7 febbraio, alle ore 22.30, al Cinema Campus dell’Unical (ingresso gratuito). È la storia di Giulia, una giovane ribelle che vive la sua adolescenza con spensieratezza, fino a un evento improvviso che interrompe la sua serenità: un vuoto silenzioso e una violenza ineluttabile la legano inconsapevolmente a un misterioso femminicidio, celato nel tempo dalla neve. Un’anima del passato e un corpo presente e vivo si ritroveranno a rivivere la stessa drammatica violenza, in un transfert tra due epoche differenti ma profondamente simili.

Giovedì 5 febbraio, alle ore 20.15, al Cinema Citrigno la proiezione di un altro film girato anche in Calabria: “Hey Joe”, regia di Claudio Giovannesi con protagonista l’attore americano James Franco. Mentre al Cinema San Nicola, ore 18.00, “Le città di pianura”, un film del 2025 diretto da Francesco Sossai.

Il festival, organizzato dal presidente Anec Giuseppe Citrigno, è sostenuto dalla Calabria Film Commission nell’ambito del progetto “Bella come il Cinema” che coinvolge le città della Calabria e i suoi luoghi più iconici, tra cultura, buon cinema e promozione del territorio. È possibile consultare il programma sul sito www.laprimaveradelcinema.com. Le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito, ad eccezione della serata del 10 febbraio con la proiezione di “Bobò-La Voce del silenzio” e la presenza in sala del regista Pippo Delbono.