Di Giacomo, nel primo scorcio di nuovo anno evasioni aumentate del 700 per cento

“Due detenuti evasi dagli ospedali di Pisa e di Venezia nel giro di poche ore, ripresi grazie

all’impegno del personale penitenziario, a cui aggiungere un’altra tentata evasione dal

carcere di Firenze quella del detenuto noto come il killer delle prostitute anche lui catturato

dagli agenti: in questo primo scorcio dell’anno le evasioni registrano già un escalation del

700 per cento ad ulteriore conferma che il controllo dei detenuti si scarica sempre sul

personale penitenziario che nel carcere e nei servizi di accompagnamento e vigilanza in

ospedale è ampiamente insufficiente”. Così Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato Polizia

Penitenziaria che aggiunge: “siamo a turni di lavoro per gli agenti penitenziari sempre più

massacranti, sino a 14 ore, senza pasti e senza pausa, sia negli istituti che nelle strutture

ospedaliere per il controllo dei detenuti. Tutto questo accade nel silenzio totale

dell’Amministrazione Penitenziaria che sa solo complimentarsi con i poliziotti che fanno il

proprio dovere di servitori dello Stato mentre lo Stato li ha abbandonati al proprio destino.

Siamo rimasti tra i pochi tra i sindacati di polizia penitenziaria a sostenere che l’assunzione

di 2.000 agenti di polizia penitenziaria entro il 2028 (vale a dire “spalmati” in tre anni) prevista

dalla Legge di Bilancio 2026 non è sufficiente come la spesa di 140 milioni di euro per

l’ampliamento di alcune strutture detentive. Due misure che avranno lo stesso risultato

dell’introduzione dello spray al peperoncino: effetti del tutto marginali sui nodi principali

della carenza di personale e del sovraffollamento. Risultato: il personale penitenziario è

abbandonato al suo destino. C’è bisogno – sottolinea Di Giacomo – di allentare la pressione

anche psicologica degli agenti e di prevenire evasioni, rivolte, violenze che hanno segnato il

2025 con 2400 agenti aggrediti e costretti a ricorrere alle cure di sanitari. C’è bisogno –

conclude – prima di tutto di un’operazione verità perché non è vero secondo la narrazione

del Governo nelle carceri tutto va bene e senza nascondere che nelle carceri comandano i

clan di criminalità organizzata con il traffico di droga e telefonini”.

Il Segretario Generale

Dott. DI GIACOMO Aldo