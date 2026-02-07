PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E L’IIS PALMA

La tradizione, la memoria, l’identità sono valori che non si conservano sotto una campana di vetro; si studiano, si trasmettono e, se necessario, si reinventano. È così che con la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto di Istruzione Superiore Palma – Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano entra ufficialmente nel vivo un percorso educativo e culturale che trasforma il costume arbëresh in materia viva di formazione, creatività e cittadinanza attiva, all’interno della visione del Salotto Diffuso di Vakarici.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO SUL FUTURO AFFIDATO AI GIOVANI

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo, che sottolinea come l’accordo con l’IIS Palma rappresenti un investimento strategico sul futuro dell’identità arbëresh, affidato ai giovani, alla scuola e alla capacità di costruire ponti tra memoria e contemporaneità.

SCUOLA E COMUNITÀ, LA DIRIGENTE: UN’ALLEANZA CHE GENERA SENSO

Il Protocollo nasce dall’incontro tra istituzione scolastica e comunità locale, con l’obiettivo di valorizzare la minoranza linguistica arbëreshë attraverso percorsi educativi, creativi e comunicativi. Vaccarizzo Albanese – spiega la dirigente scolastica Cinzia D’Amico – custodisce un patrimonio immenso. Con i nostri studenti lavoreremo per rinnovare questa tradizione nel dettaglio, reinterpretando i costumi arbëresh in chiave moderna. Sarà un ponte tra passato e futuro, tra cultura storica e innovazione sartoriale.

GODINO: DAL MUSEO DEL COSTUME DI VAKARICI AL LABORATORIO VIVO

Tra i tanti tesori racchiusi nel perimetro del Salotto Diffuso c’è sicuramente anche il museo del costume arbëresh, tra i più rappresentativi del suo target, che diventa così luogo di studio attivo e non solo di conservazione. Oggi – sottolinea il Presidente del Consiglio comunale e consigliere delegato alla Cultura Francesco Godino – rendiamo possibile un’esperienza di formazione che permette alla nostra cultura di aprirsi e continuare a vivere, coinvolgendo ragazzi che arrivano da altri territori e che diventano parte di questa storia.

IL COSTUME COME SIMBOLO E NARRAZIONE. CANNIZZARO: UNA FORMA D’ARTE

Il progetto si inserisce nel solco della Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe, rafforzandone la dimensione formativa e progettuale. L’abito arbëresh – evidenzia Roberto Cannizzaro, Creative Manager di Roka Produzioni – è il simbolo più forte della nostra cultura e della nostra narrazione. I ragazzi lo interpreteranno con una nuova visione, mantenendo il rigore scientifico e il rispetto della tradizione, ma aggiungendo originalità e capacità di racconto. È così che la cultura si trasmette, senza copiare ma comprendendo e interpretando.

POMILLO: IL SALOTTO DIFFUSO COME INFRASTRUTTURA EDUCATIVA

Il percorso si sviluppa all’interno del Salotto Diffuso di Vakarici, inteso come spazio permanente di apprendimento, relazione e produzione culturale. Piazze, musei, archivi e memoria collettiva diventano parte di un’unica infrastruttura educativa, capace di formare competenze, rafforzare identità e generare partecipazione. E questo Protocollo – conclude Pomillo – ci dice che l’identità arbëresh non si eredita ma si costruisce con una grande responsabilità collettiva.