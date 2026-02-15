SICILIA OUTLET VILLAGE SI TINGE DI ROSSO

È iniziato il conto alla rovescia a Sicilia Outlet Village per la celebrazione del Chinese New Year 2026: si festeggia l’anno del Cavallo di Fuoco con una giornata dinamica e ricca di iniziative.

Sicilia Outlet Village domenica 22 febbraio si tinge di rosso e propone un fitto programma in partnership con Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna.

La lussuosa location dello shopping si prepara ad ospitare al suo interno la “Chinese Lounge” dove artisti ed esperti condivideranno opere d’arte, usi e costumi della Cina coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi di eventi gratuiti.

Alle ore 11.00 si terranno un corso di introduzione al cinese “La lingua dei draghi” e un laboratorio di decorazioni di maschere cinesi per bambini. Alle ore 15.00 inizieranno un workshop di carte intagliate e calligrafia e un’esibizione di arti marziali. Alle ore 16.00 sarà preparata una degustazione completa di approfondimento delle tecniche di infusione del tè cinese e alle ore 18.00 i visitatori saranno coinvolti in un workshop di nodi cinesi.

Durante la giornata inoltre sono previsti due show alle ore 12.00 e ore 16.30 dedicati alla Danza del Drago con sfilate di abiti tradizionali lungo i boulevard dei 170 negozi di brand nazionali e internazionali. Alle ore 17.30 si accenderanno i fuochi per lo show cooking di Tangyuan cinesi all’interno del bistrot “Uovo di Seppia. Inoltre dalle 11.00 fino alle 19.00 nella “Chinese Lounge” sarà possibile esplorare astrologia cinese per scoprire il proprio segno zodiacale e sarà aperta al pubblico la Mostra dello Zodiaco Cinese.

La celebrazione del Chinese New Year 2026 a Sicilia Outlet Village potrà essere un’occasione per scoprire tradizioni, curiosità, segni e sapori. Il programma di eventi, oltre a rappresentare un’occasione di arricchimento culturale aperta a tutti, diventa anche un grande momento di accoglienza verso la comunità locale cinese e il continuo flusso di turisti che dal Paese dell’Yin e Yang visitano la Sicilia. Così, anche nell’Isola più grande del Mediterraneo, i festeggiamenti cinesi diventano momenti di valorizzazione della civiltà millenaria, una tra le più popolose al mondo.