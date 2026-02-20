GLI ANNI SANTI DEL NOVECENTO

Come sono stati raccontati gli Anni Santi nel corso del Novecento? In che modo cinema, stampa, radio e televisione hanno contribuito a costruire l’immaginario pubblico del papato e della città di Roma? A queste domande intende rispondere Giubilei mediatici, la giornata di studi e rassegna cinematografica che si terrà giovedì 26 febbraio 2026 presso l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA), nella cornice di Palazzo Mattei di Giove a Roma.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione MAC – Memorie Audiovisive del Cattolicesimo in collaborazione con ICBSA e con il CAST – Catholicism and Audiovisual Studies dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, si avvale della collaborazione con alcune tra le più importanti cineteche e istituzioni archivistiche italiane ed europee, tra cui AAMOD, Cinecittà – Archivio Luce, CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa, CSC – Cineteca Nazionale, Institut Lumière e MIRC – Moving Images Research Collections della University of South Carolina. Nel corso della giornata sarà inoltre annunciata la convenzione quadro tra ICBSA e Fondazione MAC, che avvia una collaborazione strutturale orientata alla tutela, digitalizzazione, descrizione e valorizzazione del patrimonio audiovisivo cattolico, con l’obiettivo di rafforzare la fruizione pubblica e sviluppare percorsi formativi condivisi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Direttrice dell’ICBSA Sandra Suatoni e della Rettrice di Uninettuno Maria Amata Garito, seguiti dall’introduzione di mons. Dario Edoardo Viganò, Presidente della Fondazione MAC e del CAST. Al centro della sessione mattutina sarà la presentazione di due volumi pubblicati nel 2025, History of the Holy Years through Mass Media (1900–2015): Media Jubilees, edito da Palgrave Macmillan, e Giubilei mediatici. Storia degli Anni Santi attraverso i mass media (1900–2015), pubblicato da Il Mulino. Le opere propongono una lettura storico-mediale dei Giubilei dal 1900 al 2015, intrecciando fonti vaticane, materiali audiovisivi e strumenti dei media studies per restituire un’analisi innovativa del modo in cui immagini e suoni hanno contribuito a modellare la percezione pubblica degli Anni Santi nel lungo Novecento. Alla discussione prenderanno parte studiosi di ambito storico e mediatico, insieme a rappresentanti dei media vaticani, in un dialogo interdisciplinare che mette in relazione ricerca accademica e comunicazione contemporanea.

Accanto alla riflessione scientifica, la giornata offrirà anche un momento di approfondimento divulgativo con la proiezione speciale, in forma unitaria, della docuserie Giubilei mediatici, prodotta da Officina della Comunicazione per la regia di Omar Pesenti, con la collaborazione di Cinecittà–Luce. La serie, già disponibile online in quattro episodi, sarà presentata eccezionalmente come un unico film di 52 minuti, consentendo di seguire in modo continuo il percorso narrativo costruito a partire da materiali d’archivio italiani e internazionali e da interviste a studiosi. Un progetto che coniuga rigore scientifico e linguaggio accessibile, pensato tanto per la divulgazione quanto per la didattica universitaria.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sulla rassegna cinematografica, che riporta in sala opere raramente proiettate provenienti da archivi italiani e stranieri. La sessione pomeridiana si aprirà con i saluti di Vincenzo Vita ed Enrico Bufalini. Saranno presentate, tra l’altro, rare copie dei film dedicati a Leone XIII in occasione del Giubileo del 1900, conservate presso l’Institut Lumière e la Cineteca del Friuli, offrendo l’opportunità di rivedere alcune delle prime immagini filmate del papato. Seguirà una selezione di materiali dagli anni Venti agli anni Settanta, recuperati e preservati grazie alla collaborazione con Cinecittà–Archivio Luce, il CSC – Cineteca Nazionale, il CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa, la Moving Image Research Collections della University of South Carolina e altri archivi italiani e internazionali. Questi e tanti altri film, in alcuni casi inediti, sono stati digitalizzati e contestualizzati per l”occasione e confluiranno nella Digital Library della Fondazione MAC, con l’intento di renderli stabilmente accessibili a studiosi, studenti e cittadini.

Giubilei mediatici rappresenta così non solo un appuntamento di studio, ma anche un laboratorio di collaborazione tra archivi, università e istituzioni culturali. La convenzione tra ICBSA e Fondazione MAC si inserisce in questa prospettiva, offrendo una cornice stabile per sviluppare pratiche comuni di selezione, catalogazione e valorizzazione di un patrimonio spesso frammentato ma di grande rilevanza storica. La giornata si propone dunque come un momento di restituzione pubblica di un lavoro di ricerca e recupero che guarda al passato per interrogare il presente, riaffermando il valore della memoria audiovisiva come bene condiviso.