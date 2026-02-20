Dal Pollino allo Stretto, dallo Ionio al Tirreno. Artisti calabresi e non solo, stanno “invadendo” i borghi calabresi per portare i loro spettacoli anche al di fuori dei teatri, negli spazi urbani, nei musei, nei bar, nelle biblioteche, nelle scuole. “Un Giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, il progetto speciale firmato da L’Altro Teatro, Nastro di Mobius e Fondazione Armonie d’Arte, che nei mesi di febbraio e marzo animerà le cinque province della Calabria con un cartellone di sessanta appuntamenti.

A Rogliano, sabato 21 febbraio, si terrà una giornata dedicata ai bambini con le storie dei pupazzi, la magia dei burattini e le marionette di Angelo Gallo. Il burattinaio, scenografo e regista crotonese farà tappa, alle ore 16.30, al Centro per la famiglia “Armonia” con il laboratorio artistico-teatrale “La Fabbrica dei Pupazzi”, dove ogni bambino potrà costruire un burattino realizzato con materiale da riciclo. A seguire, alle ore 18.30, la storia più raccontata da sempre per grandi e piccini: “Pinocchio”, produzione Teatro della Libellula. Uno spettacolo semplice, forte e tenero allo stesso tempo in cui linguaggio evocativo del teatro di figura si mette a servizio della storia che ha accompagnato l’infanzia di ogni bambino. Gli oggetti, i burattini, le marionette e le scene sono stati completamente costruiti e dipinti a mano da Angelo Gallo.

Un Giorno all’improvviso #Festival domenica 22 febbraio, alle ore 18.00, farà tappa a Marzi con lo spettacolo “I Virtuosi calabresi”. Per l’occasione il Casale della Cinematografia si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, ricordi e grandi canzoni senza tempo, con le musiche di Rino Gaetano, Mia Martini e Mino Reitano. Sarà un racconto musicale che intreccia esecuzioni dal vivo e narrazione. A guidare il pubblico attraverso aneddoti, testi e suggestioni legate alla vita e all’arte dei tre cantautori calabresi sarà la voce recitante dell’attore Francesco Pupa, che accompagnerà gli spettatori in un percorso intenso e coinvolgente. Protagonista della serata sarà il Gruppo da camera dell’Orchestra “Orfeo Stillo” di Crotone, che accompagnerà la soprano Benedetta Marcianò, interprete sensibile ed espressiva, che darà voce ai brani più celebri e amati di Reitano, Martini e Gaetano.

“Futuro, collaborare per costruire” è la tematica scelta per questa terza edizione del progetto co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Teatrali – progetti Speciali” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Tre tappe per “Ritratto di famiglia in una casa al mare con scirocco”, il reading teatrale con Saverio Tavano e le musiche di Salvatore Vitaliano. Il 20 febbraio, alle ore 18.00, andrà in scena a Serra San Bruno, Palazzo Chimirri; il 21 febbraio (ore 18.00) a Spadola, all’interno della scuola elementare in via Pitagora; il 22 febbraio (ore 18.00) nella Sala Polifunzionale di Camini. “In un paese qualsiasi, in una città qualsiasi una famiglia qualsiasi vive in una casa con vista mare. Un padre, una madre, un figlio, qualsiasi. Come voyeur – spiega Tavano nelle note di regia – siamo testimoni del vissuto personale di una famiglia che affronta il momento più importante della sua esistenza: si regolano i conti con il passato e la memoria, come in un vaso di Pandora libera i fantasmi che fino a quel momento erano rimasti nascosti. Come accade nelle migliori famiglie c’è sempre un elemento oscuro che con ipocrita omertà rimane indiscusso”.