Tutto esaurito al Teatro Rendano per “Aggiungi un posto a tavola”

Grande attesa a Cosenza per “Aggiungi un posto a tavola”, la celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, che andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 al Teatro Alfonso Rendano, nell’ambito della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano. Le quattro repliche in programma, in esclusiva regionale, hanno registrato il tutto esaurito, con oltre tremila biglietti venduti, confermando il forte richiamo di uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani.

“Aggiungi un posto a tavola” andrà in scena venerdì 6 marzo alle ore 20.30; sabato 7 marzo con doppia replica alle ore 16.00 e alle ore 20.30; domenica 8 marzo alle ore 18.00. A distanza di cinquant’anni dal debutto, la commedia musicale continua ad emozionare il pubblico di ogni generazione. Un riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura ne certifica il valore storico e artistico.

In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli: «Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico». Special guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione: «Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico». Nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico: «Un desiderio che diviene realtà! È la prima volta che partecipo a una grossa produzione musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni, mi ricordo ogni gesto». Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro, Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia, Sofia Panizza interpreterà Clementina, nel ruolo del Sindaco ritroveremo Marco Simeoli. Completano il cast artistico 14 performer, mentre “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore.

La Rassegna L’Altro Teatro, realizzata con il supporto dell’Università della Calabria e del Comune di Cosenza, è cofinanziata con risorse PAC 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

Il cartellone proseguirà domenica 15 marzo, alle ore 20.30, al Teatro Rendano di Cosenza. In scena uno dei lavori più intensi di Eduardo De Filippo: “La Grande Magia”, regia di Gabriele Russo, con Natalino Balasso e Michele Di Mauro. Il 25 marzo Drusilla Foer farà tappa al Teatro Auditorium Unical (TAU) con lo spettacolo “Venere Nemica”. Scritto insieme a Giancarlo Marinelli, per la regia di Dimitri Milopulos, è ispirato alla favola “Amore e Psiche” di Apuleio. Invece, Giorgio Marchesi e Simonetta Solder sono i protagonisti dello spettacolo “L’Amante”, tratto dall’opera L’Amante di Harold Pinter, regia di Veronica Cruciani, che andrà in scena il 10 e 11 aprile al Teatro A. Rendano. Venerdì 24 e sabato 25 aprile Carlo Buccirosso torna sul palco del Teatro Rendano con un nuovo spettacolo di cui firma testo e regia: “Qualcosa è andato storto”.