Bertagnolli argento in SuperG, vince la decima medaglia paralimpica

AGI – “È un bellissimo argento, è la seconda medaglia di questi Giochi in due gare. Sedici centesimi di distacco non sono niente, per come ho attaccato la pista e come sono arrivato all’arrivo per me è come un oro ma domani servirà prenderlo sul serio: l’oro ce l’ho nelle gambe”. È quanto detto da Giacomo Bertagnolli dopo aver conquistato la medaglia d’argento nel supergigante della categoria ipovedenti ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Martedì 10 lo sciatore trentino di Cavalese, portacolori delle Fiamme Gialle, sarà impegnato nella combinata.