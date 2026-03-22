BEETHOVEN ACAM, APPUNTAMENTO A CROTONE CON LA STAGIONE CONCERTISTICA “L’HERA DELLA MAGNA GRECIA”

La Società Beethoven ACAM di Crotone prosegue la 46ª Stagione Concertistica “L’Hera della Magna Grecia” con due appuntamenti di grande rilievo artistico, tra pianismo internazionale e musica sacra. Venerdì 20 marzo, alle ore 18.00, all’Auditorium del Liceo Musicale “O. Stillo” di Crotone, si terrà il recital pianistico dell’artista internazionale Hoang-Nam Ho, intitolato “Da J. Brahms a S. Prokofiev”. Un viaggio musicale che attraversa alcune delle pagine più significative del repertorio romantico e del Novecento, che metterà in luce le qualità interpretative del giovane pianista.

Atteso ritorno a Crotone per due grandi musicisti, già apprezzati protagonisti nelle precedenti stagioni della Beethoven Acam. Domenica 22 marzo, alle ore 19.00, all’interno della Chiesa di Santa Chiara, si terrà un concerto per violino, organo e orchestra che vedrà protagonisti il violinista Giuseppe Arnaboldi e l’organista Claudio Di Massimantonio, accompagnati dall’Orchestra “O. Stillo” diretta dal Maestro Fernando Romano.

Giuseppe Arnaboldi, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza, è protagonista di una brillante carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi a Vienna, Mosca, New York, Berlino, con formazioni cameristiche in Italia e all’estero. Insieme a lui, si esibirà Claudio Di Massimantonio, organista famoso in tutto il mondo. Attivo come solista in duo e in formazione da camera, viene regolarmente invitato a tenere concerti in Italia e all’estero. È stato protagonista di tournée in Europa, negli Stati Uniti e in America centrale, partecipando a festival e rassegne internazionali con ampi consensi di pubblico e critica.

Due appuntamenti che confermano la qualità e la varietà della programmazione della Beethoven Acam, diretta dalla presidente Maria Rosa Romano, capace di spaziare dal grande repertorio pianistico alla musica sacra, coinvolgendo artisti di respiro internazionale e, soprattutto in questa prima parte della Stagione concertistica, giovani talenti emergenti provenienti non solo dalla Calabria ma tutta Italia, da Europa, Cina e Giappone, in un continuo dialogo tra esperienza, eccellenza e nuove generazioni.