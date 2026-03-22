Foligno celebra Dante. Dall’8 al 12 aprile 2026 tornano le “Giornate Dantesche”

Si avvicina a Foligno (PG), nel cuore dell’Umbria, l’atteso appuntamento con la nuova edizione delle “Giornate Dantesche”, in programma da mercoledì 8 a domenica 12 aprile 2026. Cinque giorni intensi di eventi celebreranno l’opera del Sommo Poeta, con un calendario ricco di incontri, conferenze, letture, laboratori e dialoghi che vedranno protagonisti alcuni tra i più autorevoli studiosi, dantisti e interpreti della scena culturale nazionale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con il Comitato Dantesco e la Biblioteca Comunale “Dante Alighieri”, intende valorizzare il profondo legame che unisce la città alla Divina Commedia, riaffermando il ruolo centrale che Foligno ha avuto nella storia della stampa. Fu infatti qui che l’11 aprile 1472 venne realizzata la prima edizione a stampa della Commedia, presso la bottega Orfini-Numeister.

L’XI Canto del Paradiso al centro dell’edizione 2026

Filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’undicesimo Canto del Paradiso, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. Un omaggio al santo profondamente legato al territorio umbro e alla città di Foligno, dove compì il celebre gesto di rinuncia ai beni materiali, simbolo ancora oggi di straordinaria attualità.

Un’anteprima nel segno del Dantedì

Come da tradizione, la manifestazione sarà preceduta da un’anteprima in programma mercoledì 25 marzo 2026 a Palazzo Trinci, in occasione del Dantedì. Protagonista sarà l’artista cubano Carlos Garaicoa, al centro del progetto di arte contemporanea ideato dal critico d’arte, Italo Tomassoni, che da oltre vent’anni invita artisti internazionali a confrontarsi con l’immaginario dantesco. Garaicoa e Tomassoni presenteranno la copia anastatica dell’editio princeps della Commedia (Foligno, 1472), edita dall’Editoriale Campi e arricchita dalle opere grafiche dell’artista cubano, alle ore 17 nella Sala Sisto IV di Palazzo Trinci, durante l’incontro dal titolo “Carlos Garaicoa: una dimensione tra Aldilà e fantascienza”.

Tra i momenti più attesi, inoltre, l’esperienza immersiva “Nocte. Amore e maraviglia e dolce sguardo”, realizzata con tecniche di videomapping, che animerà per tutto il periodo la Sala di Costanza di Palazzo Trinci, portando i visitatori nel mondo di San Francesco d’Assisi attraverso le parole di Dante.

Un programma di alto profilo culturale

Le “Giornate Dantesche” 2026 vedranno la partecipazione di autorevoli studiosi, dantisti e protagonisti del panorama culturale italiano, che terranno i loro interventi nella storica cornice di Palazzo Trinci.

Dopo la tradizionale “Maratona Dantesca”, che proporrà dalle ore 9.30 di mercoledì 8 aprile la lettura integrale del Paradiso, ad aprire i lavori, alle ore 17, sarà la lectio magistralis condotta da Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri e fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

Nella giornata di giovedì 9 aprile sono previsti gli interventi di Claudio Fraccari, presidente del Comitato Mantovano della Società Dante Alighieri, che alle ore 16 terrà il suo incontro dal titolo “Sanz’altra sorte. Presenze mantovane nella Commedia dantesca”, e di Donato Pirovano, professore ordinario di Filologia e critica dantesca presso l’Università degli Studi di Milano, che dalle ore 18 esporrà al pubblico una relazione sull’argomento “Dante, Francesco e la croce”.

Venerdì 10 aprile il programma prevede due appuntamenti mattutini: alle ore 9.30 Luca Marcozzi, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università degli Studi Roma Tre, esperto di Dante, Petrarca e Rinascimento, proporrà un intervento dal titolo “La povertà di Dante”; seguirà alle ore 11 Piero Scapecchi, studioso di storia e tecnica tipografica del Quattrocento, che, su questo filone, proporrà un contributo sul tema “Dall’Indulgenza della Porziuncola alla Commedia: materiali e tecnica tipografica tra Trevi e Foligno”.

Il pomeriggio di venerdì 10 aprile, sarà scandito da altri due incontri: alle ore 16, per “Dante e…”, sarà protagonista Fulvio Delle Donne, professore ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, che incentrerà il suo contributo sul tema storico “Le crociate della pace di Federico II e di San Francesco”; alle ore 18 sarà invece sotto i riflettori per il ciclo “Incontri” il dialogo tra Antonella Anedda, poetessa e saggista e Massimiliano Tortora, professore associato in Letteratura Italiana Contemporanea all’Università “La Sapienza” di Roma, direttore de «L’Ellisse. Studi storici di Letteratura italiana» e direttore responsabile di «Allegoria. Per uno studio materialistico della letteratura».

Il programma di sabato 11 aprile comincerà alle ore 9, per il ciclo “Profili”, con un ritratto della personalità di Arnaut Daniel, poeta e trovatore francese di lingua occitana, vissuto tra la metà del XII secolo e il principio del secolo successivo, che verrà tratteggiata da Carlo Pulsoni, professore ordinario di Filologia romanza presso l’Università degli Studi di Perugia.

Nel pomeriggio si succederanno alle ore 16.30 l’intervento di Monsignor Felice Accrocca, Vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, con un contributo sul tema “Il san Francesco di Dante e il francescanesimo di Dante” e alle ore 18, per il ciclo “Incontri”, un dialogo con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, Premio Strega e Premio Campiello.

L’intervento di chiusura delle “Giornate Dantesche 2026”, previsto alle ore 18 nella Sala Faloci Pulignani, sarà affidato alla voce autorevole di Franco Cardini, Professore Emerito ISUS/SNS, tra i più noti medievisti europei, che terrà una relazione dal titolo «Perché a te»: un Santo inattuale.

Eventi collaterali tra editoria, didattica e spettacolo

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, durante l’intero arco della giornata dalle ore 9.30 alle 19.30, la corte di Palazzo Trinci sarà animata dalla fiera editoriale “Pagine a corte”, dedicata a Dante e al Medioevo, mentre nella giornata di sabato 11 aprile ore 10.30 verrà proposta una visita guidata gratuita sul tema “Tra Dante e Francesco: visioni di fede nella Foligno del 1200” promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con Associazione Guide turistiche dell’Umbria.

Oltre all’ampio ventaglio di incontri culturali, letterari e musicali, le “Giornate Dantesche” vedranno protagoniste anche le scuole. Come novità dell’edizione 2026 del progetto “Commediando”, concorso nazionale destinato alle Scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e di altre regioni italiane chiamate a reinterpretare l’XI Canto del Paradiso in una sfida che si terrà nella mattinata di giovedì 9 aprile, è prevista poi una esibizione pubbliche serale degli studenti presso l’Auditorium San Domenico alle ore 21. Le scuole saranno protagoniste anche venerdì 10 aprile quando andrà in scena “EterNatura”, a cura della Scuola secondaria di primo grado “N. Alunno”, mentre sabato 11 aprile sarà la volta dello spettacolo “Nacque al mondo un sole”, a cura della Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci”.

Gli alunni degli istituti scolastici saranno coinvolti anche nella proposta di laboratori didattici su temi legati all’epoca di Dante: giovedì 9 aprile a Palazzo Candiotti dalle ore 9, con riproposizione sabato 11 aprile alle ore 11 nella corte di Palazzo Trinci, sono in programma “Sapori dal cantico”, laboratorio di cucina medievale tra le rime di Dante e i sapori di Francesco, a cura dell’Istituto Alberghiero “Giancarlo De Carolis”, e “Scalzasi: abiti leggeri per leggere la vita”, laboratorio sulla moda medievale a cura dell’Istituto Professionale “E. Orfini”.

Durante le “Giornate Dantesche” sarà dato spazio all’intrattenimento ludico e agli approfondimenti didattici con focus sulla musica medievale: nella giornata di domenica 12 aprile sono previsti due appuntamenti a tema musicale, entrambi a cura di Cantoria Mevaniae, ensemble corale di musica medievale di Bevagna (Pg). Al mattino, alle ore 10, andrà in scena “San Francesco e la musica, il canto delle confraternite laicali nel XIII secolo”, laboratorio di introduzione al canto medievale, che dopo una introduzione alla vocalità medievale, proporrà lo studio e l’esecuzione di alcune laudi francescane cantate coralmente e accompagnate dagli strumenti musicali dell’epoca. Nel pomeriggio alle ore 16.30 sarà invece proposto un concerto di musica medievale dal titolo “San Francesco, amor dilecto. La musica di San Francesco, a 800 anni dal transito”.

Tra natura, spiritualità e nuove esperienze

Tra le novità dell’edizione 2026, domenica 12 aprile, è in programma, “Dolce sentire, paesaggio, spiritualità e relazione uomo–animale”, un’iniziativa di Dog Trekking che, con la collaborazione degli educatori cinofili di Funny Dog ASD e delle guide ambientali escursionistiche di Umbria Tales and Trails, proporrà ai partecipanti, accompagnati dal proprio cane, un’esperienza di cammino consapevole in natura, lungo un itinerario che si snoderà nello scenario naturale e storico di Trevi (Pg) e della Fascia Olivata Assisi-Spoleto, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e spirituale del territorio, promuovere attività all’aria aperta accessibili e inclusive e sensibilizzare sul rispetto degli animali e dell’ambiente. L’iniziativa trae ispirazione della figura di San Francesco, protagonista dell’undicesimo Canto del Paradiso e dall’episodio dell’Asinello di Trevi, illuminante esempio del modo in cui Francesco si relazionava con gli animali che, come riportato nel suo Cantico delle Creature, è di rispettosa coesistenza.