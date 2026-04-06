IL CORTOMETRAGGIO VENEZIANO “MILLE PONTI” TRA I MIGLIORI D’ITALIA

L’opera di Nicolò Novek è stata selezionata da WeShort tra oltre 4.000 titoli. Dopo il debutto alla Mostra del Cinema e il passaggio istituzionale al Senato, il corto si conferma un potente strumento di cambiamento sociale. Raccontando la fine di un amore segnato dalla disabilità tra le calli veneziane, la pellicola affronta la sfida delle barriere architettoniche e culturali. Nicolò Mazzurco, CEO di WowProduction, casa di produzione veneziana: “L’eccellenza produttiva deve oggi unirsi alla responsabilità etica, elevando il formato breve a linguaggio universale e necessario”

Il corto di WowProduction, casa di produzione di Venezia, che racconta tra le calli di Venezia la relazione tra due giovani (lei in carrozzina, lui normodotato) torna alla ribalta nazionale. In occasione del quinto anniversario di WeShort, la piattaforma che diffonde i migliori cortometraggi (25.000 cortometraggi candidati e 4.000 titoli selezionati con milioni di spettatori in tutto il mondo), l’opera “Mille Ponti” di Nicolò Novek è stata infatti selezionata tra le tre migliori nella storia di WeShort, con l’occasione il cortometraggio è stato riproposto on line su Coming Soon.

“La scelta è basata sui contenuti: sono stati selezionati tre cortometraggi che rappresentano in modo autentico la direzione che stiamo costruendo”, spiega Alex Loprieno, fondatore e CEO della piattaforma, ha deciso di premiare tre cortometraggi tra tutti quelli caricati. “Oltre a “Mille Ponti”, abbiamo scelto “Drop” e “North Star”. Tre visioni diverse. Un’unica consapevolezza: il cortometraggio non è più un formato di passaggio, ma un linguaggio centrale nello storytelling contemporaneo”.

Dopo il debutto all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il corto arriva così a maturità. Il lavoro era già stato presentato al Senato e poi aveva avuto la sua vita naturale, distribuito nelle sale cinematografiche e acclamato dal pubblico e dalla critica. A due anni dalla sua uscita continua a far parlare di sé. Diretto da Nicolò Novek, “Mille Ponti” è una storia di amore e resilienza ambientata tra le bellezze di Venezia, una città che incanta e, al contempo, sfida. Al centro della narrazione, una carrozzina diventa metafora di un cammino verso la conquista di spazi, sogni e diritti, ricordandoci quanto le barriere architettoniche siano un riflesso di quelle sociali e culturali.

La storia? Chiara (Emma Padoan) e Tommaso (Giulio Foccardi) vivono una relazione particolare. Lei è ormai costretta su una sedia a rotelle, lui se ne prende cura con amore, ma il sacrificio comincia a minare la stabilità del loro legame. Il corto prova a raccontare una situazione complessa senza facili soluzioni narrative, mentre il copione di Novek e Claudia Sferrazza ha il coraggio di non dare per scontato che l’amore sopravviva a qualsiasi prova, anche se nessuno dei due personaggi si dimostra mai egoista.

“Crediamo fermamente che il cinema non debba solo intrattenere, ma agire come un potente catalizzatore di cambiamento sociale”, dichiara Nicolò Mazzurco, founder di WowProduction, che fa parte della galassia di WowHaus. “Il successo di “Mille Ponti” rappresenta perfettamente questa nostra missione: abbiamo voluto investire su una storia di resilienza e amore che affronta il tema dell’inclusione senza retorica, mettendo a nudo la complessità delle barriere umane e architettoniche. Vedere quest’opera celebrata in un contesto istituzionale prestigioso come il Senato e selezionata da una realtà globale come WeShort è per noi motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione che il cortometraggio è oggi un linguaggio maturo e necessario, capace di connettere sensibilità diverse e di avviare dialoghi urgenti su temi universali. Continueremo a sostenere visioni coraggiose come quella di Nicolò Novek, convinti che l’eccellenza produttiva debba sempre camminare di pari passo con la responsabilità etica e la valorizzazione della diversità”.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO WOWPRODUCTION

WowProduction è la casa di produzione del Gruppo WowHaus con sede a Venezia, dove audiovisivo, storytelling e innovazione digitale si incontrano per dare forma a contenuti multimediali: creative ads, corporate video, cortometraggi, produzioni virtuali e VFX, social & live storytelling, video musicali, eventi e live broadcasting fino ad arrivare alle riprese aeree e i video 360°. Oggi in WowProduction lavorano diversi professionisti, coordinati da Nicolò Mazzurco. La maggior parte è under 30: dal CEO alla produzione, dai creativi ai fotografi e filmmaker. Negli ultimi anni, WowProduction ha ampliato il proprio raggio d’azione alla produzione cinematografica internazionale, realizzando cortometraggi d’autore. Non solo, è nato anche il progetto WowFrame, nuovo modo di raccontare le aziende attraverso il cinema: invece di messaggi pubblicitari diretti, si realizzano cortometraggi che parlano di valori, visioni e identità con il linguaggio delle storie.