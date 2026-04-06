Partito ufficialmente “Ridere di cuore”

Sono ufficialmente partite in questi giorni le attività di “Ridere di cuore”, il laboratorio ideato e curato dal collettivo ConimieiOcchi – Teatro idee movimento, che utilizza l’arte come motore di cambiamento e di crescita sociale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spirito Santo di Cosenza, che ospiterà le attività fino a maggio.

Accolto con entusiasmo dalla comunità scolastica e dal dirigente Massimo Ciglio, il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività multidisciplinari rivolte a bambine e bambini, docenti e genitori, rafforzando il dialogo tra scuola, famiglie e territorio. Sostenendo così il benessere psico-fisico attraverso esperienze culturali e artistiche che valorizzano il potere taumaturgico della risata e l’apertura emotiva.

Al centro di “Ridere di cuore” c’è un lavoro sul “lasciarsi andare”, sull’elaborazione della perdita del controllo attraverso il linguaggio del clown, per favorire un’apertura autentica del corpo ma soprattutto del cuore, come suggerisce il titolo stesso del progetto. Tutto ciò grazie a laboratori teatrali sulla poetica del clown, seminari esperienziali, yoga della risata, workshop di fotografia, installazioni artistiche, giochi e momenti di riflessione collettiva. L’iniziativa mira a rafforzare nei bambini e nelle bambine la capacità naturale di generare emozioni positive, ma anche a stimolare negli adulti una maggiore consapevolezza rispetto al proprio ruolo educativo e alla possibilità di coltivare gioia e benessere condiviso.

Dopo un primo avvio dedicato a bambine e bambini, con il laboratorio condotto da Francesco Votano, iniziato la scorsa settimana, sono partite in questi ultimi giorni anche quelli rivolti a insegnanti e genitori, con Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chesseboeuf, in un’ottica di comunità educante allargata.

Il progetto si concluderà a maggio con lo Mmiskata Fest, che quest’anno arriva alla terza edizione: una grande festa di quartiere che si terrà presso lo stesso Istituto Comprensivo Spirito Santo, organizzato da ConimieiOcchi e altre associazioni e realtà, tra cui quelle che hanno sottoscritto il Patto Educativo di Comunità Noi di Cusè – Costruire Un Sogno Educativo, con lo scopo di dare vita ad una grande Comunità Educante.

Tra loro l’Associazione San Pancrazio, Mor Equal, Lotta Senza Quartiere, ConimieiOcchi -Teatro idee movimento, Kollettivo Kontrora, e Gruppo Scout Cosenza 1.

Stand del riuso, laboratori creativi e sportivi per i bambini e le bambine, giochi popolari, spettacoli di circo e magia, buon cibo e buona musica, faranno da cornice all’evento aperto alla comunità, che sarà all’insegna della condivisione, del gioco e delle relazioni, e che vedrà tra le attività anche un momento dedicato allo yoga della risata aperto a tutte e tutti, in collaborazione con l’associazione Kirone.

Tra gli appuntamenti previsti per la giornata, anche la “Mostra dei sorrisi”, curata dall’associazione Lotta Senza Quartiere: un progetto partecipativo in cui bambine e bambini raccoglieranno e racconteranno i sorrisi degli abitanti dell’area, restituendo uno sguardo nuovo sulla comunità.

Uno spazio di incontro e scambio, una festa all’insegna dell’arte, che unisce e crea nuove connessioni, nel segno di una comunità accogliente e in continuo dialogo.