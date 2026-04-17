Catania, Veronica Leone torna nel Consiglio Nazionale degli Architetti dopo 30 anni

CATANIA – L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catania, presieduto da Alessandro Amaro – esprime le proprie congratulazioni all’arch. Veronica Leone per l’elezione nel nuovo Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

«Un risultato importante che segna un passaggio storico, reso possibile grazie al lavoro dell’Ordine nell’ultimo decennio – sottolinea Amaro – una professionista calatina, oggi vicepresidente vicaria dell’Ordine etneo, entra a far parte dell’organo nazionale a distanza di trent’anni dall’ultima rappresentanza del territorio, portando con sé competenze, visione e una profonda conoscenza del sistema ordinistico. Siamo particolarmente orgogliosi perché restituiamo a Catania una voce autorevole nel panorama nazionale e, allo stesso tempo, confermiamo il valore di professioniste e professionisti capaci di interpretare il cambiamento».

L’elezione di Veronica Leone s’inserisce inoltre in un quadro di rinnovamento significativo per la professione: nel nuovo Consiglio nazionale le donne sono 9 su 15, una presenza mai così rilevante che rappresenta un segnale importante da parte degli elettori, per avere un maggiore peso nella rappresentanza.

Architetto libero professionista, con una consolidata esperienza nel campo dell’edilizia privata e pubblica e una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili, Veronica Leone ha costruito nel tempo un percorso ordinistico solido e continuo. Dal 2013 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’Ordine, fino alla presidenza della Fondazione e agli incarichi di vertice nell’OAPPC di Catania. A livello nazionale ha partecipato al Gruppo Operativo “Internazionalizzazione” del CNAPPC, contribuendo a rafforzare il dialogo tra ordini, istituzioni e professionisti e consolidando una visione orientata al sistema e all’apertura verso scenari più ampi. La sua elezione rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un risultato che valorizza l’intera comunità professionale etnea, rafforzandone il ruolo nei processi decisionali a livello nazionale.

«Questo risultato è frutto di un percorso costruito all’interno dell’Ordine – ha dichiarato Veronica Leone – ringrazio il Consiglio per il sostegno e il Presidente per aver creduto in me. È un impegno che assumo con senso di responsabilità, mettendo a disposizione dell’intera comunità professionale l’esperienza maturata sul campo».