Gricignano di Aversa, inauguraTA la nuova biblioteca scolastica

Presso l’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Santagata” di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, ha avuto luogo l’inaugurazione ufficiale della rinnovata biblioteca scolastica e della nuova sala inclusiva: due ambienti educativi all’avanguardia, progettati per promuovere la cultura, l’inclusione e la crescita personale degli studenti.

Sono intervenuti: Loredana Russo, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Filippo Santagata”; Gianfranco Liotti, Direttore Generale di Marican Holding; Vittorio Lettieri, Sindaco del Comune di Gricignano di Aversa; Enza Fiorillo, Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Contrasto alla violenza di genere del Comune di Gricignano di Aversa; Giacomo Di Ronza, Consigliere delegato a Sport, Eventi e Rapporti con le associazioni; Antonella Oliva, Consigliera delegata Politiche Giovanili e Politiche per l’integrazione.

L’iniziativa nasce da una visione fortemente sostenuta da Ferdinando Cancello, CEO di Marican Holding, realtà imprenditoriale da sempre attenta al territorio e, in particolare, al futuro dei bambini e dei ragazzi che crescono in questa comunità. L’obiettivo condiviso è quello di investire concretamente nella formazione delle nuove generazioni, contribuendo alla creazione di ambienti scolastici più accoglienti, sicuri e stimolanti. Il progetto è stato seguito e sviluppato con particolare attenzione da Gianfranco Liotti, Direttore Generale di Marican Holding, che ha creduto fortemente nell’importanza dell’iniziativa, seguendo l’intero percorso di realizzazione e dialogando in maniera fattiva con la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Filippo Santagata” Loredana Russo.

I nuovi ambienti scolastici è stati concepiti per offrire agli studenti spazi moderni e stimolanti, interamente dedicati alla lettura, allo studio e alle attività educative, favorendo lo sviluppo della creatività e della curiosità. Un’attenzione di primissimo piano è stata riservata ai bambini con bisogni educativi speciali (BES), una presenza significativa all’interno dell’Istituto e una realtà che esige ambienti adeguati, sicuri e pienamente inclusivi. Per questo motivo, il fiore all’occhiello del progetto è la Sala Sensoriale Protetta, pensata per favorire il benessere, la concentrazione e l’apprendimento.

Le pareti della sala sono state rivestite con materiali protettivi per garantire la massima sicurezza durante le attività motorie e ricreative, e l’ambiente è stato dotato di giochi e strumenti didattici specifici, pensati per stimolare lo sviluppo sensoriale e cognitivo in un clima sereno.

A impreziosire ulteriormente il progetto è stata la collaborazione di Graus Edizioni, che ha partecipato all’iniziativa attraverso la donazione di oltre 200 volumi di testo, arricchendo significativamente il patrimonio librario della scuola e offrendo agli alunni nuove e variegate opportunità di lettura e approfondimento.

“Questa inaugurazione – afferma Loredana Russo, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Filippo Santagata” – rappresenta un traguardo fondamentale e un momento di grande gioia per tutta la nostra comunità scolastica. La scuola deve essere il luogo in cui ogni studente, con le proprie meravigliose peculiarità, possa trovare lo spazio, i tempi e gli strumenti per esprimere al massimo il proprio potenziale. Ringrazio profondamente Marican Holding per l’incredibile sensibilità dimostrata e Graus Edizioni per il prezioso supporto. Aver realizzato una biblioteca così accogliente e, soprattutto, una sala sensoriale protetta per i nostri alunni con bisogni educativi speciali, ci permette di tradurre in azioni concrete la parola ‘inclusione’. In questi spazi – conclude la Dirigente – vogliamo davvero creare terreno fertile affinché possano nascere e crescere le idee, i sogni e le possibilità dei cittadini di domani”.

“L’inaugurazione odierna – dichiara Ferdinando Canciello, Ceo di Marican Holding – rappresenta una preziosa occasione di sana sinergia tra istituzioni, scuola e territorio, e si configura come una testimonianza tangibile del’impegno concreto della nostra azienda di saper fare rete per creare ambienti educativi sempre più accessibili, innovativi, capaci di rispondere con cura e attenzione alle esigenze di ogni singolo studente e dove l’inclusione sia la regola. Perché, non dobbiamo mai dimenticare che questi ragazzi rappresentano la classe dirigente del futuro”.

“Siamo profondamente orgogliosi – aggiunge l’Editore Pietro Graus – di essere parte di questo progetto. Un libro non è mai solo un oggetto di carta, ma uno strumento straordinario di libertà, inclusione e crescita personale. Con la donazione di questi volumi, vogliamo offrire ai giovani studenti nuove finestre sul mondo, perché crediamo che sia proprio attraverso la lettura che possano davvero prendere forma le idee, i sogni e le possibilità del loro futuro”.