Dal 24 al 26 maggio 2026 a Massa Martana (Umbria) debutta il festival interamente dedicato alla comunicazione turistica

Sarà Massa Martana (Pg), borgo medievale dell’Umbria situato alle pendici dei Monti Martani e inserito nel circuito de “I Borghi più Belli d’Italia”, ad accogliere, da domenica 24 a martedì 26 maggio 2026, la prima edizione di VIATICUS – Il Festival dei Piccoli Turismi: primo esempio a livello italiano di festival interamente dedicato alla comunicazione intesa come Comune – Azione, mezzo per costruire comunità, valorizzare identità collettiva, generare economia reale nei piccoli territori.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Massa Martana nell’ambito del progetto PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITÁ DEI BORGHI STORICI “Massa Martana: il borgo del dire e del fare”, Linea di azione 6 “Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico”, Intervento 2 “Mynd Action”, intende valorizzare la comunicazione turistica dei borghi italiani dell’entroterra e legata ai piccoli turismi proponendo le piazze del centro medievale umbro, come luogo – fisico e simbolico insieme – dove professionisti del settore, operatori del territorio, comunità e visioni possano incontrarsi per creare connessioni autentiche e dove la comunicazione, lungi dall’essere un semplice monologo senza ascolto o una vetrina fine a se stessa, diventi uno strumento per raccontare territori, avendoli prima vissuti, abitati, conosciuti e compresi, promuovendone le identità profonde.

Il nome stesso del festival richiama questa vocazione: “Viaticus”, dal latino, indica non solo la provvista per il viaggio, ma anche il coraggio di mettersi in cammino e aprirsi a nuovi incontri. Il festival si propone dunque come una reinterpretazione contemporanea dell’antico Vicus, recuperando il senso originario della comunicazione come “comune-azione”, un fare insieme che genera narrazioni autentiche e partecipate.

Pensato come un evento capace di tracciare nuove rotte nella comunicazione turistica, VIATICUS 2026 si rivolge a professionisti della comunicazione, operatori del turismo, agenzie di marketing territoriale, startup innovative, consorzi di produttori, cantine, frantoi, travel e food blogger, associazioni e comunità locali. Il festival unisce alta formazione, networking qualificato e ispirazione creativa in un contesto di forte valore culturale e identitario.

Domenica 24 maggio 2026 – “Viaticus. Stazioni temporanee artistiche in natura sul Monte Cerchio”

La rassegna avrà inizio domenica 24 maggio 2026 con un “pre-festival” aperto a tutti, una giornata di immersione tra natura, arte e archeologia che condurrà i partecipanti in un viaggio narrante alla scoperta delle peculiarità di Massa Martana e del suo territorio, proponendo un cammino, accompagnato da guide esperte, con salita alla vetta del Monte Cerchio dove si visiterà il Castelliere di Monte Cerchio, soprannominato la “Stonehenge dell’Umbria”, consistente in una misteriosa struttura circolare in pietra situata a circa 900 metri di altezza sui Monti Martani. La struttura di epoca protostorica, avvolta da una fitta vegetazione che ne protegge i segreti, è interpretata dagli studiosi come punto di osservazione astronomica, luogo di culto per riti religiosi o magici, oppure come struttura difensiva di un antico villaggio pre-romano, e appartiene a quel sistema di insediamenti fortificati stabiliti fin dal IX secolo a.C. dagli antichi Umbri lungo tutta la catena dei Monti Martani.

Durante il percorso, concepito come una sorta di “galleria d’arte in natura” – disseminata di stazioni, ovverosia di spazi allestiti tra gli alberi, nelle radure, tra le pietre, che accoglieranno interventi artistici e cerimoniali nella natura, tra arte contemporanea, musica, installazioni – verrà offerto ai partecipanti un pranzo nel bosco con degustazioni a base di prodotti dell’enogastronomia locale.

“Viaticus. Il Festival dei Piccoli Turismi” – I edizione – Il Programma del 25 e 26 maggio 2026

Il festival entrerà nel vivo lunedì 25 maggio 2026 strutturandosi con un format innovativo ispirato alle antiche stationes romane e articolandosi in cinque Panel, corrispondenti ad altrettante stazioni tematiche che attraverseranno l’intero programma e che vedranno il succedersi di una serie di interventi formativi a cura di esperti del settore della comunicazione turistica, a cui seguirà l’illustrazione di “case history” pertinenti ai diversi ambiti: Ecosistema Destinazione, a cura di Paolo Borroi, destination manager, esperto nello sviluppo e gestione di ecosistemi turistici; Turismo Enogastronomico e Oleoturismo, a cura di Roberta Garibaldi, esperta di turismo e cultura, docente presso l’Università degli Studi di Bergamo; Turismo dei Cammini, a cura di Gianluigi Bettin, gestore della Community “Cammini d’Italia” e tra i fondatori della Via di Francesco in Umbria; Turismo in bicicletta, a cura di Sebastiano Venneri, esperto di cicloturismo, responsabile per Legambiente della stesura del rapporto annuale Isnart-Legambiente dedicato al settore del cicloturismo e autore per Mondadori Appennino Bike Tour, la guida alla ciclovia dell’Appennino; Turismo del Vino, a cura di Antonio Boco, è uno dei più apprezzati wine writer italiani, con esperienza ventennale e collaborazioni di pregio con riviste e guide di settore, grande conoscitore dei più importanti territori del vino internazionale.

Durante la giornata di lunedì 25 maggio sarà attiva un’area degustazioni dove si terranno banchi d’assaggio e degustazioni guidate da esperti assaggiatori:

– Banco d’assaggio dei vini dell’Umbria a cura delle Strade dei Vini dell’Umbria con un focus particolare riservato alla Strada dei Vini del Cantico di cui il comune di Massa Martana fa parte, e la presentazione di proposte di turismo enogastronomico;

– Banco d’Assaggio di Olio e.v.o. a cura della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e la presentazione di proposte di turismo dell’Olio;

– Banco d’Assaggio di Formaggi a Cura di Onaf Umbria.

La manifestazione si concluderà martedì 26 maggio con un tour, alla scoperta del patrimonio archeologico del Comune di Massa Martana e dei luoghi di produzione di olio e vino.

“VIATICUS – Il Festival dei Piccoli Turismi” si candida così a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale per la comunicazione turistica dei borghi, ponendo al centro autenticità, relazione e costruzione condivisa del racconto dei territori.