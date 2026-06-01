“La seconda sedia”, il mystery italiano di Irene Bocci Ganti tra tracce digitali e segreti di provincia

Nel panorama narrativo contemporaneo, dove il confine tra vita reale e tracce lasciate online si fa ogni giorno più sottile, arriva un mystery italiano che parte da un’idea semplice ma molto attuale: cosa resta di noi sul web, quando pensiamo di aver cancellato tutto?

Da questa domanda nasce “La seconda sedia”, il romanzo breve con cui Irene Bocci Ganti inaugura la serie dedicata a Marta Conti, una protagonista insolita nel mondo del giallo: non un’investigatrice tradizionale, ma una consulente web abituata a muoversi tra accessi smarriti, backup dimenticati, vecchie email, archivi online e piccoli disastri digitali.

Il punto di partenza del romanzo è apparentemente ordinario. Marta deve occuparsi del sito di un ristorante, La Terrazza dei Santi: un incarico tecnico, uno di quelli che sembrano richiedere soltanto pazienza, ordine e qualche ora di lavoro. Ma proprio mentre rimette mano a un vecchio sistema di prenotazioni, emerge qualcosa che non dovrebbe esserci più: una traccia rimasta nel sistema, una prenotazione cancellata, una data che non torna, una sedia rimasta vuota.

Da qui il sito non è più soltanto un sito. Diventa una specie di testimone silenzioso, un archivio involontario di dettagli, omissioni e memorie che qualcuno credeva di aver eliminato per sempre.

Un mystery contemporaneo, ma profondamente italiano

Uno degli aspetti più interessanti di “La seconda sedia” è il modo in cui porta il mistero dentro uno scenario familiare e riconoscibile. Non ci sono atmosfere astratte o artificiose, ma una dimensione tutta italiana fatta di ristoranti, famiglie, silenzi sedimentati, rapporti ambigui e verità che resistono sotto la superficie delle cose.

Il romanzo lavora infatti su due livelli: da una parte il fascino contemporaneo del mistero digitale, dall’altra il peso molto concreto della memoria, delle relazioni e di ciò che una comunità continua a sapere anche quando finge di aver dimenticato.

Il risultato è una storia agile ma ben riconoscibile, che unisce il gusto del giallo a una sensibilità moderna. Marta Conti non cerca impronte o pistole fumanti: cerca incoerenze, accessi, dati residui, file, log, frammenti tecnici che possono raccontare molto più di quanto sembri.

Marta Conti, un personaggio originale nel giallo italiano

La vera forza del libro è probabilmente la sua protagonista. Marta Conti è ironica, lucida, contemporanea. Lavora con il digitale, ma non è una figura fredda o stereotipata: è una donna che osserva, collega, resiste, e che si ritrova spesso in situazioni più grandi del lavoro che aveva accettato.

È proprio questa combinazione a renderla interessante: Marta non nasce come detective, e forse proprio per questo il suo sguardo riesce a cogliere dettagli che altri trascurano. Dove gli altri vedono un gestionale da sistemare, lei trova una storia che qualcuno ha provato a seppellire.

Il debutto di Irene Bocci Ganti

Dietro lo pseudonimo Irene Bocci Ganti c’è un’autrice toscana con formazione umanistica e un lungo rapporto con il mondo dei contenuti digitali e del web. Questo elemento si riflette in modo naturale nella costruzione dell’universo narrativo del romanzo, dove il digitale non è un semplice sfondo tecnico, ma una parte integrante del mistero.

“La seconda sedia” si inserisce bene in una narrativa di lettura rapida ma non superficiale: un mystery breve, pensato per essere scorrevole, atmosferico e accessibile, senza rinunciare a un’identità precisa.

Il romanzo può interessare sia chi ama i gialli leggeri e contemporanei, sia chi cerca una storia capace di usare in modo narrativo temi molto attuali, come la persistenza delle tracce online, la memoria digitale e l’illusione di poter cancellare tutto con un clic.

Un primo caso che apre una serie

“La seconda sedia” è il primo caso di Marta Conti e apre una serie che promette di sviluppare ulteriormente questo intreccio tra piccoli incarichi digitali e misteri nascosti nelle pieghe del presente.

L’idea di fondo è efficace: ogni indagine nasce da qualcosa di apparentemente minimo — un vecchio sito, un archivio abbandonato, una mail dimenticata — e finisce per toccare ciò che qualcuno voleva lasciare nel buio.

Per questo il romanzo non è soltanto un debutto, ma anche una dichiarazione d’intenti: raccontare il mistero italiano contemporaneo partendo da uno spazio che tutti frequentiamo ogni giorno, quello digitale, dove spesso rimangono più tracce di quanto immaginiamo.

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