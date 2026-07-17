All’Orto Botanico di Roma si celebrano i frutti della natura

Sapienza Università di Roma riaprirà le sue porte a uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del verde. Torna infatti La Conserva della Neve, la storica mostra mercato di giardinaggio che, giunta alla XXI edizione, continua a raccontare il mondo delle piante attraverso un percorso capace di unire cultura, ricerca, bellezza e sostenibilità.

Quest’anno il filo conduttore della manifestazione saranno “I Frutti”, protagonisti di un viaggio che andrà ben oltre il loro valore botanico. Saranno raccontati come elementi fondamentali della biodiversità, risorsa alimentare che accompagna la storia dell’uomo da millenni, ma anche come fonte d’ispirazione artistica, simbolo culturale e testimonianza di un patrimonio da conoscere e preservare.

Per due giornate il magnifico scenario dell’Orto Botanico si trasformerà in un grande giardino da esplorare, dove vivaisti provenienti da tutta Italia, collezionisti e produttori specializzati presenteranno al pubblico piante rare, varietà insolite e tutto ciò che serve per valorizzare giardini, terrazzi e balconi.

Tra le presenze più attese figurano l’Azienda Vivaistica Frutticoltura Orvieto, con una ricca selezione di specie da frutto e una prestigiosa collezione di melograni, e Hortus Hesperidis, che offrirà l’opportunità di acquistare antiche varietà di agrumi custodite nella propria collezione.

Ad arricchire il programma sarà un fitto calendario di conferenze, incontri e presentazioni, durante i quali studiosi, agronomi e specialisti accompagneranno il pubblico alla scoperta delle infinite connessioni tra botanica, storia, paesaggio e alimentazione.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo spicca la presentazione della donazione di 496 volumi appartenuti alla biblioteca di Viru Viraraghavan, celebre creatore di ibridi di rose, che la moglie Girija Viraraghavan donerà all’Orto Botanico della Sapienza. Un momento di grande valore culturale e scientifico al quale prenderanno parte il Direttore dell’Orto Botanico Prof. Fabio Attorre, Maria Cristina Leonardi, Gloria Viero e la stessa Girija Viraraghavan, alla presenza di numerosi esperti, rosaisti e appassionati provenienti da tutta Italia.

L’Aranciera dell’Orto Botanico ospiterà inoltre un ricco programma di incontri. Sabato mattina Isabella Dalla Ragione guiderà il pubblico nella conferenza “Mirabili e iocondi fruttiferi. Specie e varietà degli alberi da frutta, tra bellezza e utilità nei pomari e in città”, mentre Giulio Leonardi, dell’Azienda vivaistica frutticoltura di Orvieto sarà protagonista dell’incontro “Frutti autoctoni laziali”; a seguire, nel pomeriggio, Paolo Scotto racconterà “Saperi e sapori. La frutta antica nella cucina papale tra Rinascenza e Barocco”. Domenica, dopo la cerimonia dedicata alla donazione della biblioteca Viraraghavan e la presentazione del volume “Ottantotto anni” di Vittorio Ducrot con Enrico Ducrot, la manifestazione si concluderà nel pomeriggio con l’intervento di Alberta Campitelli dedicato a “Bellezza e produttività nei giardini romani”.

La Conserva della Neve sarà anche un’esperienza da vivere in famiglia. I visitatori, grandi e piccoli, potranno partecipare ai laboratori creativi organizzati presso lo stand di Luana Firmani, dedicati alle antiche tecniche artistiche giapponesi dello Shibori, tradizionale tintura ottenuta attraverso la legatura dei tessuti prima dell’immersione nel colore, e del Suminagashi, l’affascinante tecnica dell'”inchiostro fluttuante”, che permette di creare composizioni uniche facendo danzare l’inchiostro sull’acqua prima di trasferirlo sulla carta. Attività coinvolgenti, aperte a tutte le età, in programma sabato e domenica alle 10.30 e alle 16.00.

Accanto ai laboratori, lo spazio ludico dello stand Kapla proporrà giochi in legno e attività dedicate ai più piccoli, rendendo la manifestazione un’occasione di scoperta e divertimento per tutta la famiglia.

Durante entrambe le giornate sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate dell’Orto Botanico, accompagnati dal personale specializzato della struttura. Con partenza dall’area della Cavallerizza, i percorsi permetteranno di conoscere la storia di Villa Corsini, le principali collezioni botaniche e le attività di ricerca, conservazione e divulgazione che caratterizzano uno dei più importanti orti botanici universitari italiani.

Non mancherà uno spazio dedicato al gusto grazie al punto ristoro curato da PDP Catering, che proporrà ogni giorno un menu diverso ispirato alle erbe aromatiche presenti tra gli espositori e realizzato esclusivamente con materiali completamente riciclabili, in piena sintonia con la filosofia sostenibile della manifestazione.

L’appuntamento è quindi per sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 9.30 alle 18.30, presso il Museo Orto Botanico di Roma – Sapienza Università di Roma, con ingresso da Largo Cristina di Svezia 23/A.

Il biglietto d’ingresso è di 10 euro, mentre i bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente. È prevista inoltre una tariffa ridotta di 6 euro per gli studenti della Sapienza. Per agevolare gli spostamenti all’interno dell’area espositiva saranno disponibili macchinine elettriche a servizio del pubblico. Come previsto dal regolamento internazionale degli orti botanici universitari, non è consentito l’accesso ai cani.

Due giornate per immergersi nella natura, lasciarsi ispirare dalla bellezza del mondo vegetale e riscoprire, attraverso il tema dei frutti, il profondo legame che unisce botanica, cultura, storia e paesaggio. Un appuntamento imperdibile per esperti, collezionisti, famiglie e per chiunque ami il verde in tutte le sue forme.