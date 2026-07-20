Fabrizio Michelucci, “Innesti”, a cura di Cassandra Maria Buralli al Museo Ugo Guidi e Logos Hotel

Il Museo Ugo Guidi – MUG di Forte dei Marmi presenta la 216° mostra di Fabrizio Michelucci a cura di Cassandra Maria Buralli. Sabato 26 luglio 2026 alle ore 18.00 si inaugura, presso il Museo Ugo Guidi e gli spazi espositivi dell’hotel JR Resort Logos di Forte dei Marmi, la mostra personale dell’artista Fabrizio Michelucci dal titolo INNESTI, a cura della storica dell’arte Cassandra Maria Buralli.

“L’esposizione presenta una selezione significativa della più recente produzione dell’artista fiorentino, offrendo al pubblico un percorso immersivo in cui la figura umana e il mondo naturale si incontrano fino a confondersi, dando vita a immagini di intensa forza evocativa e poetica. Ad accompagnare l’inaugurazione sarà il pianista Simone Venturi, che interpreterà dal vivo un programma musicale pensato per dialogare con le opere esposte, contribuendo a creare un’atmosfera di raffinata suggestione. INNESTI Nel linguaggio del giardinaggio, l'”innesto” è una pratica antica e sapiente: consiste nell’unione di due organismi vegetali differenti affinché possano crescere insieme, condividendo linfa, energia e vita, fino a generare una nuova forma capace di conservare le caratteristiche di entrambi e, al contempo, superarle. Da questa definizione nasce il titolo della mostra, una parola che diviene chiave di lettura dell’intera ricerca artistica di Fabrizio Michelucci. Le sue opere raccontano infatti un universo in cui i confini tra essere umano e natura si fanno porosi e mutevoli. Corpi, volti e figure emergono da trame vegetali, si lasciano attraversare da foglie, fiori e ramificazioni, oppure sembrano essi stessi germogliare dalla terra, come creature sospese tra dimensione umana e dimensione naturale. È un mondo bucolico e visionario, nel quale la natura non costituisce un semplice sfondo, ma una presenza viva, generatrice e trasformativa. La figura umana si fonde con essa in un dialogo continuo, fino a diventare parte integrante del ciclo vitale che anima ogni elemento del paesaggio. Ogni opera rappresenta così un “innesto”, un incontro fertile tra identità differenti che trovano una nuova armonia nella reciproca contaminazione. In un tempo caratterizzato da una crescente distanza tra uomo e ambiente naturale, Michelucci propone una riflessione poetica sulla necessità di ritrovare un legame profondo con la natura, ricordandoci come ogni forma di vita sia parte di un medesimo organismo universale.

L’artista Fabrizio Michelucci è un artista contemporaneo italiano nato a Firenze nel 1959, città nella quale vive e lavora. La sua formazione e il suo linguaggio artistico sono il risultato di un percorso personale intenso e profondamente radicato nella ricerca espressiva, sviluppata all’interno della pittura figurativa. Autodidatta e figlio d’arte, sin dalla giovane età coltiva una forte passione per il disegno e per la rappresentazione del corpo umano, con una particolare attenzione alla figura femminile, interpretata attraverso una sintesi originale tra suggestioni classiche e sensibilità contemporanea. La sua produzione si fonda su un costante dialogo tra tradizione e sperimentazione. Pur mantenendo un saldo legame con la figurazione e con la rappresentazione realistica, Michelucci introduce nei propri lavori una continua ricerca tecnica e materica, dando vita a superfici ricche e stratificate che invitano lo spettatore a una lettura lenta e meditativa. Predilige l’utilizzo della pittura a olio e degli smalti, spesso combinati con materiali non convenzionali, attraverso i quali sviluppa una pittura in cui la gestualità dialoga con la costruzione della forma. Volti e corpi emergono da texture complesse e da superfici vibranti, capaci di restituire una lettura profondamente contemporanea del linguaggio figurativo. La sua costante attitudine alla sperimentazione lo porta inoltre a integrare materiali quali gesso, lattice e carta, ottenendo effetti plastici e rilievi che avvicinano la pittura alla dimensione scultorea. Tale ricerca si riflette anche nella varietà dei supporti e dei formati utilizzati: dalle grandi tele caratterizzate da cromie intense alle opere di dimensioni più raccolte, ogni lavoro testimonia un’attenzione particolare alla materia, alla luce e alle possibilità espressive del colore. Dal 2007 Michelucci ha intensificato la propria attività espositiva partecipando a numerose mostre, concorsi e manifestazioni artistiche, ottenendo riconoscimenti e segnalazioni da parte della critica e della stampa specializzata. Le sue opere, pur affondando le radici nella grande tradizione figurativa italiana, dialogano con il panorama artistico contemporaneo attraverso una ricerca che mette costantemente in relazione emozione, materia e forma. Lavori come La ricerca della forma e Canto di rabbia, presentati anche in contesti di rilievo quali il Premio Celeste, testimoniano la tensione espressiva che attraversa l’intera sua produzione. La mostra INNESTI rappresenta un’occasione per entrare nel mondo poetico di Fabrizio Michelucci e per scoprire una ricerca artistica che, attraverso la fusione tra uomo e natura, invita a riflettere sul significato più profondo dell’appartenenza, della trasformazione e della vita.”