La sostenibilità è sempre più senza confini

La sostenibilità non si ferma ai confini nazionali. Lo dimostra la crescita registrata nel 2025 da Ecolight Servizi, la società del Sistema Ecolight specializzata nell’aiutare le imprese a gestire i rifiuti e a rispettare le complesse leggi ambientali. Secondo i dati contenuti nell’ultimo Report di Sostenibilità del Sistema Ecolight, i servizi di internazionalizzazione sono aumentati del 147% rispetto all’anno precedente, confermando il crescente interesse delle aziende verso un supporto specializzato nella gestione degli obblighi ambientali legati alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

«Mentre il contesto normativo diventa sempre più articolato, le imprese che commercializzano apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori oltre i confini nazionali devono confrontarsi con sistemi EPR differenti da Paese a Paese. Registrazioni, dichiarazioni periodiche, nomina di rappresentanti autorizzati e adempimenti connessi alla gestione del fine vita dei prodotti rappresentano attività sempre più complesse, soprattutto per le aziende che operano contemporaneamente su più mercati» spiega Fabio Bianchi, amministratore delegato di Ecolight Servizi.

Nel corso del 2025 sono state 97 le aziende italiane supportate nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e pile in Europa, mentre 619 le aziende estere che, attraverso Ecolight Servizi, hanno scelto il consorzio del Sistema Ecolight quale rappresentante autorizzato in Italia per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale.

Inoltre, 968 aziende hanno affidato a Ecolight Servizi la gestione delle pratiche relative alle AEE e 408 imprese quella per pile e accumulatori. «Le normative ambientali stanno evolvendo rapidamente in tutta Europa e richiedono competenze specialistiche – rimarca Bianchi –. Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese in questo percorso, semplificando gli adempimenti e consentendo loro di concentrarsi sul proprio business, con la certezza di operare nel rispetto delle regole».

L’internazionalizzazione rappresenta soltanto uno degli ambiti di attività di Ecolight Servizi. Particolare attenzione è stata dedicata nel corso dell’ultimo anno ai temi legati al RENTRI – con la piattaforma semplificata EcoRENTRI -, alle attività di formazione rivolte alle imprese e alla corretta gestione dei rifiuti professionali, con l’obiettivo di trasformare obblighi sempre più complessi in processi gestibili e integrati nell’operatività aziendale. Conclude Bianchi: «Le imprese non cercano soltanto un fornitore di servizi, ma un interlocutore capace di interpretare il quadro normativo, anticipare i cambiamenti e offrire soluzioni concrete. In questo senso vogliamo continuare a essere un partner di riferimento per accompagnare le aziende lungo i percorsi di sostenibilità, conformità e crescita internazionale».

Ecolight Servizi – Società specializzata nella consulenza ambientale e nella gestione operativa dei rifiuti per le imprese. Fa parte del Sistema Ecolight accanto ai consorzi EPR Ecolight (RAEE e pile), Ecopolietilene (beni in polietilene), Ecotessili (prodotti tessili) ed Ecoremat (ingombranti). Ecolight Servizi affianca aziende, enti e organizzazioni con servizi personalizzati che spaziano dalla gestione dei rifiuti alla consulenza normativa, dalla formazione al supporto per gli adempimenti ambientali nazionali e internazionali. Grazie a competenze specialistiche e a un approccio orientato alla semplificazione, accompagna le imprese nella conformità normativa e nei percorsi di sostenibilità, trasformando la complessità gestionale in valore operativo. www.ecolightservizi.it