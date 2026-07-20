Bologna, serve serietà non strumentalizzazioni ideologiche sulla pelle dei colleghi

“Il drammatico fatto avvenuto a Bologna ci suscita una triplice reazione, anzitutto il cordoglio per la morte del 42enne e la comprensione per il dolore dei suoi familiari, poi la solidarietà per i colleghi coinvolti a causa dello svolgimento del proprio dovere in una circostanza così scioccante e terza cosa, ma non meno sentita, la profonda preoccupazione per la mancanza di serietà e l’irresponsabilità di certe persone, alcune che ricoprono anche ruoli istituzionali, le quali vogliono condizionare l’opinione pubblica nel senso della consueta delegittimazione e criminalizzazione dei poliziotti. In meno di 24 ore alcuni sono arrivati ad azzardare giudizi, come si nota da certe ricostruzioni degli organi di informazione e titoli altamente suggestivi o dai soliti pareri di esperti di sicurezza che di sicurezza non sanno nulla. Dal poco che si sa, invece, si evince solo che un intervento richiesto dai cittadini, addirittura coinvolti nel tentativo di fermare un uomo che stava creando preoccupazioni, è stato svolto nel tentativo di contenere una persona della cui salute gli agenti si sono preoccupati al punto da chiamare il 118. Ma la verità è che tutti se ne fregano altamente di stare operando le loro strumentalizzazioni indisturbati mentre in gioco ci sono anche altre vite, quelle di servitori dello Stato intervenuti perché chiamati in causa dai cittadini e pronti a fare quel lavoro che tutti sanno giudicare con incredibile velocità ma ben pochi, però, sono pronti a fare. Per fortuna strumenti come le bodycam, per i quali abbiamo dovuto fare battaglie titaniche e decennali, serviranno a riportare le cose nell’alveo della serietà che la circostanza richiede“.