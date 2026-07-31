Franco Baresi. Gli immortali non se ne vanno mai

Ci sono notizie che nessun milanista vorrebbe mai leggere.

Non perché riguardino soltanto un grande calciatore, ma perché parlano di una parte della propria vita. Di quei ricordi che accompagnano intere generazioni e che finiscono per confondersi con la propria storia personale.

Anche la mia.

Per chi è cresciuto con il Milan, Franco Baresi non è stato semplicemente il numero 6.

È stato il Capitano.

Una presenza rassicurante. Un esempio silenzioso. L’uomo che, prima ancora di alzare trofei, ha insegnato cosa significhi indossare una maglia con dignità.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato accompagnato da voci incontrollate, fino alla falsa notizia della sua scomparsa. Per qualche ora milioni di tifosi hanno provato lo stesso senso di smarrimento. Poi è arrivata la smentita, e con essa il sollievo.

Ma quelle ore hanno ricordato a tutti una verità semplice.

Esistono persone che crediamo destinate a restare per sempre.

Franco Baresi è una di queste.

La sua grandezza non si misura soltanto negli Scudetti, nelle Coppe dei Campioni, nelle oltre settecento presenze con la maglia rossonera o nelle infinite pagine di storia che ha scritto.

Quella è la storia che raccontano gli almanacchi.

La sua vera eredità è un’altra.

È aver dimostrato che si può essere il più forte senza sentirsi il più importante.

Che si può guidare una squadra con l’esempio prima ancora che con le parole.

Che il rispetto vale più dell’arroganza.

Che l’umiltà può convivere con l’eccellenza.

Ma soprattutto ha insegnato una lezione che oggi sembra appartenere a un altro calcio.

C’è una differenza enorme tra indossare una maglia e appartenerle.

Franco Baresi apparteneva al Milan.

Quando arrivarono gli anni più difficili, quelli della Serie B, nessuno gli avrebbe rimproverato una scelta diversa. Era già uno dei migliori difensori italiani e avrebbe potuto continuare la propria carriera in qualsiasi grande club.

Scelse invece la strada più difficile.

Restare.

Restare quando vincere sembrava impossibile.

Restare quando il nome del Milan era ferito.

Restare perché certi colori non si abbandonano quando tutto va bene: si difendono quando tutto sembra crollare.

Fu allora che Franco Baresi smise di essere soltanto un grande calciatore.

Diventò una bandiera.

E le bandiere non si comprano.

Non si costruiscono con gli slogan.

Si conquistano con il tempo, con il sacrificio e con la coerenza.

Il Milan ha avuto campioni straordinari.

Alcuni erano artisti.

Altri erano fenomeni.

Baresi era qualcosa di diverso.

Era il Milan.

Per molti della mia generazione il calcio aveva il suo volto.

Non quello delle copertine.

Non quello delle polemiche.

Ma quello della disciplina, del lavoro quotidiano, del rispetto dell’avversario e dell’amore incondizionato per una sola maglia.

In un’epoca in cui il calcio cambia velocemente e le bandiere sembrano sempre più rare, Franco Baresi continua a ricordarci che la fedeltà non è debolezza.

È coraggio.

È scegliere di restare quando sarebbe più facile andare via.

È mettere il “noi” davanti all'”io”.

Quando arriverà il giorno in cui il mondo del calcio dovrà salutarlo, non sarà il momento di parlare della sua morte.

Sarà il momento di dire grazie.

Grazie per aver dimostrato che si può diventare una leggenda senza mai smettere di essere un uomo.

Perché gli uomini straordinari lasciano un ricordo.

Gli immortali, invece, continuano a vivere nei valori che hanno trasmesso.

E Franco Baresi continuerà a vivere ogni volta che un ragazzo sceglierà la lealtà invece della convenienza, il sacrificio invece della scorciatoia, l’amore per una maglia invece dell’interesse personale.

Per questo, per chi ama davvero il Milan, il Capitano non se ne andrà mai.

Perché le bandiere non sono quelle che sventolano quando soffia il vento della vittoria.

Sono quelle che restano in piedi durante la tempesta.

E Franco Baresi è, e resterà per sempre, la più grande bandiera della storia del Milan.

Riccardo Cacelli

Fondatore di ItalyNews.it – MilanVerse

“Ci sono capitani che alzano coppe. E ci sono Capitani che diventano un’eredità. Franco Baresi appartiene alla seconda categoria.”