Perché questo editoriale

Chi scrive ha avuto il privilegio di nascere e crescere in una piccola isola del Mediterraneo, l’Isola d’Elba. È anche da questa esperienza personale che nasce l’interesse per il tema dell’insularità. Non per nostalgia, ma per la convinzione che le isole rappresentino luoghi nei quali le grandi sfide del nostro tempo — dalla sanità alla mobilità, dall’ambiente alla sostenibilità, fino alla resilienza delle comunità — si manifestano con particolare evidenza.

Forse è anche per questo che, leggendo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate a Pantelleria e la recente Strategia europea per le isole della Commissione europea, non si riconoscono soltanto documenti istituzionali o dichiarazioni di principio. Vi si coglie un cambiamento di prospettiva.

Per troppo tempo le isole sono state considerate territori periferici, spesso osservati attraverso le difficoltà che le caratterizzano. Oggi, invece, stanno emergendo come luoghi nei quali sperimentare nuove politiche, nuovi modelli di sviluppo e nuove forme di resilienza.

Questo editoriale nasce da questa convinzione: osservare le isole significa, forse, comprendere meglio il futuro dell’Italia e dell’Europa.

Ci sono luoghi che parlano al futuro

Ci sono luoghi che sembrano lontani dal centro delle decisioni.

Eppure, a volte, è proprio da quei luoghi che arrivano i messaggi più importanti per comprendere il futuro di un Paese.

Pantelleria, il 28 luglio 2026, è stata uno di quei luoghi.

In occasione del decennale del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato un intervento che, pur inserito in una cerimonia celebrativa, va ben oltre il valore dell’evento.

È un discorso che invita a riflettere sul ruolo delle isole nell’Italia di domani.

Le parole che meritano di essere rilette

Tra i numerosi passaggi dell’intervento, uno assume un significato particolare:

«Le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro. E quindi richiedono un’attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.»

Queste parole meritano di essere lette con attenzione.

Per molti anni il dibattito sulle isole si è concentrato quasi esclusivamente sulle difficoltà: collegamenti, sanità, trasporti, spopolamento, servizi, stagionalità.

Problemi reali.

Problemi che continuano a richiedere risposte concrete.

Ma il Presidente della Repubblica propone una prospettiva diversa.

Le isole non vengono descritte come territori marginali da assistere.

Vengono riconosciute come elementi fondamentali dell’equilibrio e del futuro dell’Italia.

È un cambiamento culturale prima ancora che politico.

Una visione che dialoga con l’Europa

Queste parole assumono un significato ancora più interessante se lette insieme alla recente Strategia europea per le isole presentata dalla Commissione europea.

Anche l’Europa invita a superare l’idea delle isole come periferie geografiche.

Le considera territori strategici nei quali convergono ambiente, ricerca, innovazione, salute, sicurezza, energia, coesione sociale e sviluppo economico.

Pur utilizzando linguaggi differenti, il messaggio appare sorprendentemente convergente.

Da una parte Bruxelles.

Dall’altra il Presidente della Repubblica.

Entrambi indicano una direzione.

Le isole non appartengono ai margini.

Appartengono al centro delle grandi trasformazioni che attendono l’Europa e il Mediterraneo.

Il valore dei Parchi

Nel suo intervento, Sergio Mattarella ha dedicato un passaggio significativo anche al ruolo dei Parchi nazionali.

Non soltanto luoghi di tutela ambientale.

Ma spazi di ricerca.

Di educazione.

Di cultura.

Di costruzione del futuro.

È una riflessione che merita attenzione.

Proteggere un territorio non significa semplicemente conservarlo.

Significa creare le condizioni affinché quel patrimonio naturale diventi conoscenza, innovazione e opportunità per le generazioni future.

Una lettura possibile

Forse il messaggio più importante che arriva da Pantelleria non riguarda soltanto un’isola o un Parco nazionale.

Riguarda il modo in cui l’Italia sceglierà di guardare alle proprie comunità insulari nei prossimi anni.

Se continueranno a essere considerate territori da sostenere quando emergono difficoltà.

Oppure se verranno finalmente riconosciute come laboratori nei quali sperimentare nuove politiche pubbliche, nuovi modelli di sviluppo sostenibile e nuove forme di resilienza territoriale.

È una differenza sostanziale.

Perché cambia il punto di osservazione.

E quando cambia il punto di osservazione, cambia anche il futuro che siamo capaci di immaginare.

Una riflessione finale

Le parole pronunciate a Pantelleria arrivano in un momento nel quale il tema dell’insularità sta tornando al centro del dibattito europeo.

Forse non è un caso.

In un tempo segnato dai cambiamenti climatici, dalle trasformazioni demografiche, dalle nuove esigenze della sanità territoriale e dalla necessità di coniugare sviluppo e sostenibilità, le isole rappresentano luoghi nei quali queste sfide diventano immediatamente visibili.

Osservarle significa comprendere prima ciò che, domani, riguarderà molti altri territori.

Per questo motivo, parlare di isole oggi non significa parlare di periferie.

Significa parlare del futuro.

🌿 La riflessione di Elby

“Le isole non chiedono privilegi. Chiedono di essere guardate con la stessa attenzione con cui il mare le circonda: ogni giorno, senza dimenticarle. Perché il futuro non nasce sempre nei luoghi più grandi. A volte prende forma proprio dove la terra incontra il mare.”

—🐬Elby, la coscienza silenziosa di ItalyNews.it

Riccardo Cacelli

Fondatore ed Editore di ItalyNews.it