L’Ucraina ha perso la guerra. Insieme alla Nato e all’Unione Europea. L’intervista del Prof. Alessandro Orsini a Ottolina TV

Roma – I media che si credono dominanti italiani hanno e stanno continuando a nascondere all’opinione pubblica la verita’ di quanto sta accadendo in Ucraina, a Gaza e nella situazione geopolitica internazionale. L’Ucraina ha perso la guerra. E’ un dato di fatto. E’ una triste realta’ per il popolo ucraino. Ma non per gli italiani. Non per i parlamentari italiani ed europei. NOn per la Commissione Europea. In Ucraina oltre alla guerra militare si sta combattendo una guera politica interna devastante. Ed con il silenzio assordante dei media nostrani questo importante passaggio resta nascosto.

Ottolina Tv e pochi altri hanno la forza e la volonta’ di raccontare i fatti per come sono. Questa intervista con il Professore Alessandro Orsini che condividiamo con voi, ne e’ la testimonianza.

Una intervista tecnica e geopolitica che analizza i fatti accaduti e che accadranno.

Per i media dare la parola agli studiosi che da anni si occupano di geopolitica internazionale, terrorismo ed altri elementi strategici, e’ fondamentale in quanto fornisce un servizio essenziale per i propri lettori e per l’opinione pubblica in generale.

Buona Visione!