Sciacca, “Racconti di immobili, un’opportunità per conoscersi!”

Roma – Il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca e Wonderful Italy organizzano un evento – un incontro informale – dal titolo “Racconti di immobili” pensato per far incontrare proprietari di immobili e gestori ed esplorare nuove prospettive per le proprietà.

L’incontro si terrà a Sciacca il prossimo giovedì 14 dicembre, dalle ore 13:00 alle 16:00, in Via Segni 5A.

Per partecipare a uno dei 3 slot disponibili all’evento e’ necessario compilare il form al seguente link https://forms.gle/7wijBDX6s2AerTmg7

Ecco i 3 slot disponibili:

1) ore 13:00 – 14:00

2) 14:00 – 15:00

3) 15:00 – 16:00

“Un nuovo modo di fare rete – e’ il commento di Desirèe Li Bassi, responsabile del progetto per conto del MD5S – per offrire ai cittadini temporanei il meglio dell’ospitalità e del territorio saccense. La professionalità di WI che opera da anni nel settore su tutto il territorio nazionale si intreccia con la nostra volontà di fare sentire i cittadini temporanei a casa durante il loro soggiorno a Sciacca. Dare il giusto valore agli immobili è fondamentale per offrire l’accoglienza indimenticabile che ci sta tanto a cuore.”

Per maggiori informazioni: +39 3343220888 | info@sciacca5sensi.it