Archer e Future Flight Global hanno firmato un memorandum d’intesa per l’acquisto pianificato di un massimo di 116 Midnight Aircraft per un valore fino a 580 milioni di dollari

Londra – Archer Aviation Inc. e Future Flight Global (FFG) hanno annunciato oggi un accordo incentrato sull’implementazione di servizi di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) nei principali mercati globali.

L’accordo include l’acquisto pianificato da parte di FFG di un massimo di 116 aeromobili Midnight di Archer, per un valore fino a 580 milioni di dollari. Ciò porta il portafoglio ordini indicativo di Archer a 6 miliardi di dollari.

Le due società stanno ora lavorando per formalizzare accordi definitivi che coprano gli acquisti di aeromobili previsti e l’alleanza operativa strategica, con quasi 5 milioni di dollari in pagamenti pre-consegna pianificati al loro completamento.

Midnight, l’aeromobile elettrico a decollo e atterraggio verticale di Archer, è progettato per offrire ai passeggeri un’alternativa sostenibile, silenziosa e sicura al trasporto via terra. L’obiettivo di Archer è trasformare i viaggi urbani, sostituendo i tragitti di 60-90 minuti in auto nel traffico con voli di taxi aerei elettrici stimati in 10-20 minuti.

Archer e FFG pianificano di lanciare servizi di taxi aerei in alcuni dei mercati più grandi del mondo, tra cui il Sud-est asiatico, l’Europa e il Medio Oriente.

Innanzitutto, FFG gestirà rotte selezionate all’interno del servizio di taxi aerei pianificato da Archer, sfruttando la rete infrastrutturale vertiport esistente.

FFG cercherà anche di implementare Midnight per fornire transito su richiesta ai propri clienti di maggior valore, tra cui aziende, hotel, governi e individui con un elevato patrimonio netto.

Per supportare questi piani, Archer e FFG lavoreranno insieme allo sviluppo dell’ecosistema, all’infrastruttura, all’impegno normativo e alla generazione della domanda.

“Il settore dell’aviazione è sull’orlo della sua rivoluzione più entusiasmante degli ultimi decenni – ha affermato Karan Singh, CEO e fondatore di FFG – Stiamo collaborando con Archer per fornire servizi di aviazione flessibili e personalizzati ai nostri principali clienti in alcune delle destinazioni più entusiasmanti del mondo. La versatilità di Midnight lo rende adatto a diverse rotte e profili di missione, offrendo al contempo un’esperienza di livello mondiale e un’efficienza operativa che risulta attraente per i nostri clienti aziendali“.

“Questo nuovo accordo aumenta il nostro portafoglio ordini potenziale a quasi 6 miliardi di dolalri e apre la portata globale di Archer ai mercati internazionali premium – ha affermato Andrew Cummins, direttore dello sviluppo aziendale di Archer – Come nostro primo partner di aviazione privata e con i loro profondi legami nell’aviazione e l’approccio audace, FFG è posizionata per essere un nuovo leader nell’aviazione moderna. Collaborare con Karan e il team di FFG è stata una scelta ovvia e una relazione ideale per Archer“.

CHI E’ ARCHER

Archer è leader nell’elettrificazione dell’aviazione. Progettando e sviluppa le tecnologie abilitanti chiave e gli aeromobili necessari per alimentare la prossima grande rivoluzione dei trasporti. Il loro obiettivo è che la nostra tecnologia proprietaria fornisca una connettività senza precedenti alle persone e ai luoghi nelle città più congestionate del mondo.

Per saperne di più, visita www.archer.com.

CHI E’ FUTURE FLIGHT GLOBAL

Future Flight Global (FFG) è un pioniere nell’adozione, implementazione e integrazione del trasporto aereo avanzato. Forniscono soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e sicure che collegano il mondo senza soluzione di continuità. FFG sfrutta la sua vasta conoscenza dell’ecosistema delle operazioni aeronautiche per guidare i progressi in questo settore emergente e guidare la terza rivoluzione aerospaziale.

Riccardo Cacelli

r.cacelli@uam-vertiports.com