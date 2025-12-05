Riduzione IMU per gli Italiani all’estero

Riduzione TARI: Verdi Sinistra si sono astenuti e 5 Stelle hanno votato contro

Londra – L’on. Simone Billi, eletto nella circoscrizione estero (ripartizione Europa) ha fatto sapere che oggi in Parlamento c’e’ stato un grande successo per gli italiani all’estero.

Il Governo di Centro Destra, guidato da Giorgia Meloni con nella maggioranza Lega e Forza Italia, ha approvato la riduzione dell’IMU per gli Italiani all’estero, sulla base delle seguenti condizioni:

– un solo immobile detenuto nell’ultimo comune italiano di residenza con meno di 5mila abitanti;

– residenza per almeno 5 anni in Italia;

– esenzione valida probabilmente dal 2026;

– valore catastale:

* fino a 200€ di rendita dell’immobile: O€

* tra 201 e 300 euro: 40% del dovuto

* tra 301 e 500€: 67%

– Riduzione TARI: -50% sotto le stesse condizioni;

– Riduzione TARI: Verdi Sinistra astenuti, 5 Stelle contrari!

Ecco la dichiarazione dell’On. Simone Billi: “Il successo di oggi ci eprmette di lavorare per ampliare ulteriormente la platea degli aventi diritto”

Il video dell’Intervento di Simone Billi

