Consegne con droni: Enac e Amazon Prime Air per la nuova era

Verso la mobilita' aerea avanzata come settore di sviluppo e di miglioramento della qualita' della vita

Londra – Ieri a Roma il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta e il Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Benedetta Fiorini hanno incontrato una delegazione di Amazon Prime Air guidata dal Vice President & General Manager David Carbon, per discutere lo stato di avanzamento del progetto Amazon per la consegna di merci in Italia con i droni.

E’ stato un evento di particolare e primario interesse per tutto il settore della mobilita’ aerea avanzata e l’Italia, attraverso Enac, e’ sicuramente avanti rispetto ad altri Paesi.

E l’investimento di una societa’, come Amazon, nel settore AAM sara’ seguito, sicuramente da altre societa’ e lo sviluppo di altri ed ulteriori servizi.

Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Un importante riconoscimento ad Enac la scelta di Amazon di sviluppare in Italia il progetto Prime Air in Europa. La mobilità aerea avanzata passa attraverso l’uso della terza dimensione e l’Enac conferma il proprio impegno per l’integrazione degli UAS nello spazio aereo nazionale “very low level”, agevolando lo sviluppo di un ecosistema favorevole e sicuro di servizi a favore del cittadino e della qualità della vita della collettività”.

“Stiamo lavorando insieme – ha commentato il Direttore Generale Alessio Quaranta – seguendo un approccio autorizzativo incrementale in relazione alla complessità delle operazioni, assicurando la safety anche tramite l’istituzione del primo U-space in Italia. Si conferma la visione strategica nazionale vincente per futuro innovativo, basato su collaborazione e interazione tra Istituzioni, decisori politici, società e industrie private”.

Al meeting hanno anche partecipato il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Giovanna Laschena, il Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa Giovanni Barraco e gli ingegneri Ennio Borgna e Marco Costantini.

Riccardo Cacelli

Urban Air Mobility Advisor

r.cacelli@uam-vertiports.com