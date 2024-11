Assalto a Capitol Hill, il procuratore Jack Smith archivia il caso Trump

WASHINGTON – Un giudice federale su richiesta del procuratore speciale del Dipartimento di Giustizia Jack Smith ha archiviato lunedì le accuse contro il presidente eletto Donald Trump di aver incitato i suoi sostenitori ad assaltare il Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio 2021.

Il regolamento del Dipartimento di Giustizia impedisce di perseguire i presidenti in carica, quindi ci si aspettava che Smith chiudesse i casi federali contro Trump dopo la sua vittoria alle elezioni del 5 novembre: “Da tempo il Dipartimento di Giustizia e la Costituzione degli Stati Uniti proibiscono l’incriminazione federale e la successiva azione penale nei confronti di un Presidente in carica – ha scritto Smith nel suo fascicolo di sei pagine -. Tale divieto è categorico e non dipende dalla gravità dei crimini contestati, dalla forza delle prove fornite dal Governo o dai meriti dell’azione penale, che il Governo sostiene pienamente”.

Steven Cheung, portavoce di Trump, ha affermato che con il voto al magnate il popolo americano ha messo fine all’uso del Dipartimento di Giustizia come strumento militare: “La decisione del Dipartimento di Giustizia pone fine ai casi federali incostituzionali contro il Presidente Trump e rappresenta una grande vittoria per lo stato di diritto”, ha affermato Cheung.

Smith ha anche ritirato il suo ricorso contro l’archiviazione delle accuse secondo cui Trump avrebbe portato via illegalmente dalla Casa Bianca dei documenti riservati alla fine del suo primo mandato. Il senatore repubblicano dell’Ohio JD Vance, vicepresidente eletto, ha affermato che se Trump avesse perso le elezioni avrebbe potuto trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre: “Queste azioni penali sono sempre state politiche – ha dichiarato Vance sui suoi profili social – . “Ora è il momento di garantire che ciò che è successo al presidente Trump non accada mai più in questo paese”.

Trump era accusato di aver incoraggiato i suoi sostenitori a protestare al Campidoglio il 6 gennaio 2021, nel momento i legislatori stavano contando i voti del Collegio elettorale per certificare la vittoria di Biden.

Chutkan stava valutando se Trump fosse immune dalle accuse federali ai sensi di una sentenza della Corte Suprema di luglio. La corte ha deciso che gli ex presidenti sono presumibilmente protetti dalle accuse penali per atti ufficiali in carica, ma vulnerabili alle accuse per atti privati.

Trump ha sostenuto di aver agito nel suo ruolo ufficiale quando ha esortato l’allora vicepresidente Mike Pence a respingere gli elettori democratici degli stati chiave e a sostituirli con elettori del GOP, e quando ha incoraggiato funzionari federali e statali a perseguire accuse infondate di frode elettorale. Ma Smith ha sostenuto di aver agito privatamente per il suo tornaconto attraverso la campagna elettorale per rimanere in carica.

Trump deve ancora affrontare l’incertezza su due casi a livello statale a New York e in Georgia, ma si presume che nessuno dei due interferirà con la sua presidenza. Smith ha scritto in una nota a piè di pagina del suo deposito che il suo ragionamento sull’abbandono di entrambi i casi derivava da pareri dell’Office of Legal Counsel del dipartimento del 1973 e del 2000 che riguardano solo casi federali.

A New York, il giudice Juan Merchan la scorsa settimana ha rinviato a tempo indeterminato la sentenza di condanna a Trump per 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali per coprire i pagamenti di denaro alla pornostar Stormy Daniels.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha chiesto a Merchan di posticipare la condanna fino al termine del mandato presidenziale di Trump. Ma gli esperti legali hanno affermato che ciò potrebbe violare il diritto di Trump a un processo rapido. Gli avvocati di Trump hanno chiesto a Merchan di respingere completamente le condanne.