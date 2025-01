A Washington l’omaggio al presidente Jimmy Carter (VIDEO)

WASHINGTON DC – In queste ore i cittadini stanno rendendo omaggio all’ex presidente Jimmy Carter all’interno della camera ardente che è stata allestita a Capitol Hill in attesa del funerale di Stato, che si terrà domani, giovedì 9 gennaio. Membri del Congresso e diversi giudici della Corte Suprema si sono radunati attorno alla bara di Carter, avvolta nella bandiera statunitense, sotto la cupola del Campidoglio. Molti hanno elogiato le azioni di Carter come 39° presidente e il lavoro umanitario che ha svolto nei decenni successivi al termine del suo incarico nel 1981.

Mantenendo una carriera pubblica attiva dopo la sconfitta elettorale del 1980, Carter ha ricevuto il premio Nobel per la Pace nel 2002 per il suo lavoro nella ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali, promuovendo la democrazia e i diritti umani. È stato anche coinvolto in numerose iniziative umanitarie e di pace, tra cui il suo lavoro con il Carter Center di Atlanta nel contrasto alle malattie, nel monitoraggio delle elezioni e nella risoluzione dei conflitti.

“Jimmy Carter è stato un raro esempio di uomo dotato di umiltà, modestia e grazia”, ha affermato la vicepresidente uscente Kamala Harris. La cerimonia per onorare Jimmy Carter si sta svolgendo in un momento di transizione a Washington, con il presidente eletto Donald Trump che si prepara a subentrare al democratico Joe Biden a partire dal prossimo 20 gennaio. Le misure di sicurezza sono più severe del solito, con una recinzione che circonda il Campidoglio.

La bara di Carter è arrivata al Campidoglio su un cassone trainato da cavalli dopo un corteo funebre lungo Pennsylvania Avenue in cui erano presenti anche i familiari. I cadetti della US Naval Academy hanno reso omaggio all’ex ufficiale sottomarino della Marina.

I resti di Carter sono attualmente esposti nella Rotonda del Campidoglio in attesa del funerale di Stato alla Washington National Cathedral. Carter, che ha ricoperto un mandato alla Casa Bianca dal 1977 al 1981, è morto il 29 dicembre all’età di 100 anni.