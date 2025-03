La visita di Trump al Kennedy Center: “Salvare questo edificio” 

WASHINGTON DC – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto oggi una lunga riunione con il consiglio direttivo del Kennedy Center for the Performing Arts dopo averne estromesso i vertici. In occasione della sua visita il tycoon si è fermato a parlare con i giornalisti, ribadendo che il teatro “rappresenta una parte molto importante di Washington e del nostro Paese. Penso che sia importante salvare questo edificio. Siamo qui per tenere la nostra prima riunione del consiglio. Il Kennedy Center è in tremendo degrado, come gran parte del resto del nostro paese, in gran parte a causa della cattiva gestione. È un peccato, quello che ho visto. Hanno speso una fortuna, più di 50 milioni di dollari e hanno costruito queste stanze che nessuno userà, stanze sotterranee”.