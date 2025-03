Trump firma la proclamazione per la Giornata dell’Indipendenza greca (VIDEO)

WASHINGTON DC – Il presidente Donald Trump ha celebrato il giorno dell’Indipendenza della Grecia nella East Room della Casa Bianca. Per l’occasione il magnate ha voluto commemorare la ricca storia condivisa tra Stati Uniti e Grecia, rivendicando l’impegno nella libertà e nell’indipendenza che ha rappresentato una grande ispirazione anche per le istituzioni americane: “I greco- americani hanno benedetto il nostro Paese con un patriottismo attuale ed eccezionale e con una straordinaria abilità – ha affermato Trump -. Sotto questa amministrazione, continueremo ad onorare le virtù, gli ideali e lo spirito di questa magnifica eredità ed è davvero magnifico che è sono passati migliaia di anni, dall’età dell’oro della predicazione antica all’età dell’oro dell’America. È qui che siamo adesso: l’età d’oro dell’America”.

Al termine del suo intervento Trump ha firmato una proclamazione che certifica ufficialmente il 25 marzo (domani) come Giornata dell’Indipendenza greca. Grande emozione tra la folla presente nella East Room della Casa Bianca quando Trump ha lanciato le penne che aveva utilizzato per firmare la proclamazione. Qualcuno tra i presenti ha anche urlato “amen” nel momento in cui l’arcivescovo dell’arcidiocesi greco-ortodossa d’America Elpidophoros ha dichiarato che Trump riuscirà a rendere l’America “invincibile”. Durante l’evento Trump ha anche presentato Kimberly Guilfoyle, designata come candidata ad ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia.