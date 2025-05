Usa, il Congresso si divide sulla volontà di Trump nell’accettare l’aereo dal Qatar

WASHINGTON DC – Continuano a far discutere al Congresso i piani del presidente americano Donald Trump di accettare un aereo gratuito dal Qatar per sostituire l‘Air Force One. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente della Camera Mike Johnson si è rifiutato di esprimere il suo parere a riguardo: “Non è di mia competenza”, ha affermato il leader repubblicano, aggiungendo però di credere che la clausola sugli emolumenti non può essere applicata perché il regalo “è destinato al Paese e non a Trump”. Johnson ha anche reso noto di non aver seguito tutti i passaggi della vicenda, poiché attualmente si sta concentrando sull’approvazione di un disegno di legge di riconciliazione del bilancio.

Intanto i legislatori democratici hanno sollecitato i repubblicani a programmare una votazione nel caso in cui Trump dovesse accettare l’aereo gratuito da parte del Qatar. Secondo il deputato Ted Lieu, vicepresidente del Caucus democratico della Camera, per questo passaggio sarebbe necessaria l’approvazione del Congresso: “La gente dovrebbe chiedersi perché un Paese straniero sta cercando di fare un regalo così enorme a Donald Trump – ha affermato Lieu -. Pensate al precedente che creerebbe”.

A riguardo il presidente Trump ha sottolineato che inizialmente l’aereo sarà donato al Dipartimento della Difesa e dopo la fine del suo mandato presidenziale ha reso noto che sarà dato in donazione ad una futura biblioteca presidenziale. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fox News a bordo dell’Air Force One, poco prima di atterrare in Qatar per la sua seconda tappa della visita istituzionale in Medio Oriente, Trump ha difeso nuovamente i suoi sforzi per accettare l’aereo sostitutivo donato dal Qatar in un momento in cui i democratici sostengono che tale scelta rappresenta una seria minaccia di sicurezza nazionale. Intanto secondo gli esperti, trasformare il Boeing 747 del Qatar in un Air Force One è un processo che potrebbe richiedere anni e una spesa di 1 miliardo di dollari, cifra nettamente superiore al valore attuale dell’aereo di 400 milioni di dollari.