Trump riceve i leader dell’Africa occidentale alla Casa Bianca: “Perseguire la lotta al terrorismo e all’immigrazione”

WASHINGTON DC – Il presidente Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca i leader di Liberia, Gabon, Mauritania e Guinea-Bissau per un pranzo multilaterale in una fase in cui l’Africa occidentale sta vacillando per via dell’impatto dovuto ai tagli agli aiuti statunitensi.

“La mia amministrazione è impegnata a rafforzare le nostre amicizie in Africa attraverso sforzi di sviluppo economico che vadano a vantaggio sia degli Stati Uniti che dei nostri partner e stiamo passando dagli aiuti al commercio, che sembra essere un fondamento che sono riuscito a stabilire – ha affermato Trump -. A tal fine abbiamo chiuso l’Usaid, un gruppo per eliminare le frodi e gli abusi sui rifiuti, che erano enormi, e stiamo lavorando instancabilmente per creare nuove opportunità economiche che coinvolgano sia gli Stati Uniti che molte nazioni africane”.

Nel corso dell’evento Trump ha spiegato come gli obiettivi della sua agenda politica si incrocino con le esigenze dei Paesi africani: “In Africa c’è un grande potenziale economico, come in pochi altri posti – ha affermato Trump -. Sono ansioso di poter lavorare con ciascuno di voi sulle vostre questioni vitali e anche di discutere di sicurezza. Abbiamo incoraggiato lo staff della Casa Bianca a collaborare con queste nazioni. Pertanto lì c’è un’enorme ricchezza e potenziale. Incoraggiamo i Paesi qui presenti oggi a fare maggiori investimenti in Difesa e speriamo naturalmente di acquistare le nostre attrezzature, perché produciamo le migliori armi offensive. Immagino di averlo dimostrato circa due settimane fa in Iran. Stiamo continuando a perseguire la lotta al terrorismo, che è un grosso problema e lo stesso vale per l’immigrazione. In Africa sarà un problema all’ordine del giorno e spero che possiamo ridurre gli alti tassi di persone che superano la scadenza dei visti e anche fare progressi sugli accordi di sicurezza con i Paesi terzi”, ha affermato Trump.

Durante il pranzo con i leader di cinque nazioni dell’africa occidentale, Trump ha definito più volte i loro terreni come “preziosi”, pieni di “grandi minerali, grandi giacimenti petroliferi e persone meravigliose”. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, il presidente repubblicano ha adottato delle misure radicali che hanno lo scopo di rimodellare le relazioni degli Stati Uniti con l’Africa: “C’è molta rabbia nel vostro continente”, ha aggiunto Trump, indicando un recente accordo di pace che i leader del Congo e del Ruanda hanno firmato di recente alla Casa Bianca. Dopo il suo intervento, Trump ha invitato i leader africani riuniti a parlare individualmente. Il primo ad intervenire è stato il presidente della Mauritania Mohamed Ould Ghazouani che ha parlato diversi minuti, tessendo le lodi al presidente repubblicano: “Vorrei farvi sapere che siamo lieti di vedere l’impegno di Trump per il nostro continente”.

Alla conclusione dell’intervento, Trump lo ha ringraziato, invitando gli altri leader ad interventi più rapidi: “Forse dobbiamo andare più velocemente”, ha affermato. Il presidente della Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló è stato il secondo ad intervenire con osservazioni molto più brevi.

Nei loro rispettivi interventi i leader dell’Africa occidentale hanno anche parlato delle loro speranze di sviluppo economico tra le loro nazioni e gli Stati Uniti e hanno propagandato abbondanti risorse naturali nei loro Paesi, in particolare i minerali necessari. Il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha suggerito che il suo Paese ha anche offerto opportunità di investimento per il turismo, tra cui un campo da golf. Inoltre dopo che il presidente della Liberia Joseph Boakai ha concluso le sue brevi osservazioni, Trump ha chiesto al leader liberiano dove ha imparato a parlare l’inglese così bene.

Rispondendo ad una domanda della stampa in merito ad una possibile visita in Africa, Trump ha risposto che gli piacerebbe andarci. Il suo predecessore democratico Joe Biden fece una promessa simile nel 2023, ma ha mantenuto quell’impegno solamente visitando l’Angola nel dicembre 2024, poche settimane prima di lasciare l’incarico.

Rispondendo ad una ulteriore domanda della stampa, Trump ha reso noto che presto annuncerà dei dazi alle importazioni dal Brasile: “Ne avremo un altro paio in uscita oggi – ha affermato Trump -. Il Brasile, ad esempio, non è stato buono con noi”. Allo stato attuale gli Stati Uniti e il Brasile hanno scambiato merci per un valore di circa 92 miliardi di dollari nel 2024.

Il presidente americano ha anche detto ai giornalisti che avrebbe saputo se la spedizione di armi all’Ucraina sarebbe stata messa in pausa: “Se fosse stata presa una decisione di questo tipo sarei stato il primo a saperlo – ha affermato Trump -. In effetti molto probabilmente darei l’ordine, ma non l’ho ancora fatto”, ha detto Trump nel momento in cui gli è stato chiesto se è stato in grado di determinare chi ha ordinato la pausa nelle spedizioni di missili e munizioni.

Nel corso dell’ultima riunione di gabinetto che si è svolta ieri, Trump aveva detto che gli Stati Uniti hanno ripreso a inviare armi difensive all’Ucraina. Per quanto riguarda invece il conflitto in Medio Oriente, Trump ha dichiarato che gli incontri di questa settimana con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono concentrati principalmente su Gaza. Il tycoon ha parlato di un possibile cessate il fuoco che potrebbe portare alla fine dei combattimenti nella guerra tra Israele e Hamas: “Penso che abbiamo una possibilità questa settimana o la prossima”, ha affermato Trump, aggiungendo però che a riguardo non c’è nulla di certo.