Dazi, Casa Bianca “Per gli Usa livelli di accesso senza precedenti ai mercati UE”

WASHINGTON DC – Nel corso della consueta conferenza nella briefing room, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha parlato del recente accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi al 15%: “Sul fronte commerciale il presidente ha ottenuto uno storico accordo con l’Unione Europea che mette l’America al primo posto e rafforza radicalmente le relazioni economiche tra le due maggiori economie – ha affermato Leavitt -. Questo accordo mantiene due delle promesse fondamentali del presidente Trump, ovvero il potenziamento della capacità manifatturiera americana e l’apertura dei mercati esteri alle imprese americane. L’accordo garantisce alle imprese americane livelli di accesso senza precedenti ai mercati dell’Unione Europea per esportare i nostri prodotti. Quello che stiamo osservando è il presidente Trump che ricostruisce la più grande economia della storia del mondo e la trasforma, dimostrando allo stesso tempo che i cosiddetti esperti economici si sbagliano a ogni passo. Gli esperti dei media sostenevano che un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sarebbe stato impossibile, ma il presidente Trump lo ha reso possibile. Hanno ripetutamente affermato che l’economia americana sarebbe entrata in recessione quest’estate. Ebbene, l’estate è arrivata, è quasi finita e questa recessione non esiste”.

Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, Leavitt ha annunciato di aver ricevuto un aggiornamento da Steve Witkoff, inviato speciale di Trump in Medio Oriente: “L’ambasciatore degli Stati Uniti in Medio Israele Mike Huckabee ha avuto un incontro molto produttivo oggi in Israele con il primo ministro Netanyahu e gli altri funzionari sul tema della consegna di cibo e aiuti tanto necessari a Gaza – ha affermato Leavitt -. Il presidente Trump è un umanitario dal cuore grande ed è per questo che ha un inviato speciale nella Regione, che sta tentando di salvare vite umane e porre fine a questa crisi”.

Leavitt ha inoltre reso noto che Witkoff e Huckabee faranno un sopralluogo presso i centri di distribuzione alimentare a Gaza nella giornata di venerdì per “definire un piano per consegnare più cibo e incontrare la gente del posto per ascoltare in prima persona questa terribile situazione sul campo”. Nel corso della conferenza, la portavoce della Casa Bianca ha inoltre reso noto che nella giornata di oggi Trump firmerà un nuovo ordine esecutivo per “imporre nuove tariffe a partire dalla mezzanotte di venerdì”, aggiungendo che i Paesi che non hanno negoziato un quadro commerciale con gli Stati Uniti “saranno informati delle loro probabili tariffe sotto forma di lettera da parte del presidente Trump”. Leavitt non ha specificato quale sarebbe stato il tasso tariffario previsto dall’ordine esecutivo del presidente repubblicano.