THE WHITE HOUSE UPDATE, Puntata 5: Pace o tregua?

WASHINGTON DC – Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la sospensione dei combattimenti nella Striscia di Gaza e il rilascio di ostaggi e prigionieri. L’annuncio è arrivato per primo dal presidente americano Donald Trump con un post su Truth Social, definito “un primo passo verso una pace forte e duratura”.

L’intesa prevede il ritiro progressivo delle truppe israeliane da Gaza, l’ingresso di aiuti umanitari e il rilascio entro il fine settimana di tutti gli ostaggi ancora in vita. Hamas ha confermato l’accordo, chiedendo garanzie internazionali per la sua piena attuazione.

Si tratta però del terzo cessate il fuoco in due anni di guerra, dopo quelli del novembre 2023 e dell’inizio del 2024, entrambi falliti. Per questo la pace definitiva resta incerta.

Secondo fonti diplomatiche, Trump potrebbe recarsi in Medio Oriente già nel fine settimana per seguire da vicino l’attuazione dell’intesa. Resta aperta la domanda che domina la scena internazionale: siamo davanti all’inizio della pace o a una nuova tregua destinata a crollare?