Putin annuncia il successo del test di Poseidon, missile sottomarino nucleare

Londra – Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato ieri il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che “non esiste nulla di simile al mondo“.

Putin ha aggiunto che “la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat”.

Citato da Interfax, ha dichiarato che “non esiste al mondo niente di paragonabile” al Poseidon “in termini di velocità e profondità” e che “non c’è modo di intercettarlo. Per la prima volta siamo riusciti non solo a lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore di spinta, ma anche ad avviare il reattore nucleare con cui l’apparato ha viaggiato per un certo periodo di tempo.”

Putin ha definito il test “un enorme successo”.

Io ne parlai il 24 marzo 2023 in un post su facebook. Questo e’ il lavoro degli analisti. E’ un lavoro che mi piace molto, ance se ha volte non siamo creduti.

Comunque credo che da oggi potrebbero cambiare ancor di piu’ gli scenari geopolitici globali. Verso un nuovo ordine mondiale multipolare.

