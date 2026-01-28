THE WHITE HOUSE UPDATE – Puntata 12: Operazione ICE, pressione su Iran e tempesta di neve (VIDEO)

WASHINGTON DC – Il presidente americano Donald Trump ha reso noto sui social che una imponente flotta guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln è in marcia verso il Medio Oriente, in particolare con l’obiettivo di esercitare pressione sull’Iran affinché accetti un accordo negoziato equo e senza armi nucleari. La forza navale è pronta a intervenire rapidamente, con forza e decisione, se necessario, per promuovere stabilità regionale e garantire opzioni alla Casa Bianca, di fronte alle crescenti tensioni con Teheran.

La reazione iraniana non si è fatta attendere: Teheran ha ribadito di essere disponibile al dialogo basato sul rispetto reciproco, ma ha avvertito che una eventuale azione militare sarebbe affrontata con una risposta senza precedenti. Questo scambio di messaggi evidenzia come il dossier sul nucleare e sulla sicurezza regionale resti estremamente sensibile, con la diplomazia e la deterrenza militare in equilibrio precario.

Tensioni interne e operazioni ICE

Sul fronte interno, la Casa Bianca continua a sostenere con fermezza la presenza dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) nelle operazioni di contrasto all’immigrazione irregolare, nonostante crescenti critiche. Gli ultimi episodi a Minneapolis hanno intensificato la discussione pubblica: durante l’Operazione Metro Surge, concepita per arrestare migranti irregolari e criminali, due cittadini americani – Renee Good e Alex Pretti – sono stati coinvolti in incidenti che hanno suscitato proteste e richieste di chiarimenti sull’uso della forza.

Il dibattito ha coinvolto il governatore del Minnesota Tim Walz e il sindaco di Minneapolis, con accuse reciproche sulla gestione delle operazioni e pressioni per una maggiore trasparenza e responsabilità. La Casa Bianca, pur riconoscendo l’impatto emotivo degli incidenti, ha ribadito che il ruolo dell’ICE è fondamentale per l’applicazione delle leggi sull’immigrazione e per la sicurezza pubblica, e che l’operazione non sarà abbandonata.

In conferenza stampa lo scorso 20 gennaio, il presidente ha mostrato volti e nomi di persone arrestate in operazioni federali, mentre la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che la gestione dell’immigrazione rimane una priorità strategica dell’amministrazione, nonostante il dibattito pubblico acceso. Tuttavia, è innegabile che la credibilità dell’amministrazione su questo tema stia subendo forti pressioni, con critiche da parte di gruppi per i diritti civili, leader locali e ampie parti dell’opinione pubblica.

Disagi da maltempo nella capitale

A complicare ulteriormente la settimana, una potente tempesta di neve ha colpito Washington e le aree circostanti, provocando cancellazioni di centinaia di voli, ritardi nei trasporti pubblici e difficoltà per pendolari e viaggiatori. Molte scuole e uffici hanno dovuto sospendere le attività, mentre le autorità locali si sono mobilitate per gestire condizioni stradali pericolose e mantenere operativi i servizi essenziali, sottolineando la necessità di resilienza e preparazione anche di fronte a eventi climatici estremi.

La combinazione di tensioni geopolitiche, controversie interne su immigrazione e disagi dovuti al maltempo rende chiaro che l’amministrazione affronta una settimana di sfide complesse su più fronti, con la sicurezza – sia internazionale che domestica – al centro della discussione pubblica.