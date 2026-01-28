At the recent International Tourism Forum in Milan 2026, organised by the Italian Ministry of Tourism, the issue of managing tourist flows remained central. Congested cities, communities under pressure, excessive resource consumption, and a decline in the quality of the visitor experience—all true. ✅

Yet in Milan, a less discussed, perhaps more forward-looking awareness emerged strongly: European tourism—and Italian tourism in particular—is increasingly shaped by a parallel and equally critical phenomenon, undertourism, which can shift from being a “problem” to a major opportunity for growth and wellbeing in so-called “less well-known” territories. 🌱

Overtourism: a structural phenomenon

A first key point highlighted by the Forum concerns the non-episodic nature of these phenomena.

Overtourism does not appear suddenly. It is not an accidental event or temporary deviation. It results from years of inadequate organization, imbalances in accommodation capacity (between chain facilities and small local investors), a growing mismatch between resident populations and “temporary residents,” pressures on preserving the territorial genius loci, the absence of systematic data analysis, policies driven by partial indicators, and reactive working methods. 🏙️

Tourist flows concentrate where systems are stronger, more visible to the market, and more easily distributed through international platforms. Historically, tourism was often treated as marginal, with local administrations left to improvise. Today, tourism must be treated as an industry, requiring market sensitivity, competence, and experience—because more arrivals and overnight stays do not automatically translate into wellbeing or sustainability. ⚖️

Undertourism: not solved by administrative decree

Undertourism cannot be solved with a municipal resolution, a territorial brand, or a communication campaign. The Forum reaffirmed that undertourism is an infrastructural and systemic issue: without adequate accommodation, functioning commercial activities, and essential services (mobility, healthcare, pharmacies, catering, assistance), demand—even when it exists—cannot be intercepted or sustained. 🏡

Here emerges a deeper reflection: the culture of hospitality. If physical infrastructure is the hardware of tourism, the culture of welcoming is its software. Paradoxically, this is the most difficult element to install in territorial social systems. It requires time, continuity, training, virtuous examples, and a stable trust between operators, communities, and institutions. ❤️

Opportunities for lesser-known territories

The Forum also highlighted that not all community strengthening depends on traditional tourism growth. Some territories—rural, forested, or geographically isolated—can derive economic and social value from their complexity, without being forced into tourism models inconsistent with their structure. 🌿

Here, tourism is one component among many: agri-food supply chains, landscape management, niche tourism such as forest therapy, ecosystem services, advanced craftsmanship, temporary residency, remote working, and community services are equally relevant development levers. Integration rather than extreme specialization generates resilience and long-term stability. 🔄

A European and national challenge

Italy—through the Ministry of Tourism—has for the first time openly addressed a phenomenon affecting many European regions. Overtourism and undertourism affect numerous contexts, especially where governance is weak or fragmented. Cities of art, alpine areas, coastal regions, and inner territories share similar dynamics, regardless of borders. 🌍

The Milan debate emphasized that tourism is structural, not a temporary emergency. Managing flows, distributing demand, and activating territories cannot be left to the market or isolated local administrations. The real challenge is to build governance systems capable of reading, anticipating, and managing flows. Where operational DMOs, business networks, public–private coordination, and professional skills are lacking, tourism polarizes: too much in some places, too little in others. ⚖️

Governance before flows

Tourism does not arise spontaneously and cannot be rebalanced by decree. It requires intentional design, methodology, and governance connecting data, infrastructure, communities, and markets. Governing tourism means investing over time, listening to operators, and accepting that tourism development requires physical growth, cultural maturation, and shared responsibility. 🛠️

From this perspective, undertourism is not a weakness to be quickly fixed, but a strategic lever for the future of Italian and European tourism. An opportunity to build balanced, resilient destinations capable of generating real value for territories, while avoiding mistakes that elsewhere led to saturation. 🌟

Conclusion:

The International Tourism Forum in Milan 2026 leaves a clear message: the future of tourism depends on the ability to govern systems before simply managing flows. A complex task, but one that can no longer be postponed. ⏳

🐬 Elby’s Note – the silent conscience of ItalyNews.it | Interact with him

“A topic often overlooked: tourism is not always too much; sometimes it is too little, and this creates unique opportunities for lesser-known territories.” ✨

— Francesco Comotti 📍 Destination & Tourism Strategist 🏔️✈️

VERSIONE IN ITALIANO

Undertourism: il nuovo squilibrio nel turismo contemporaneo

Quando il problema non è l’eccesso, ma l’assenza di un sistema 🏛️🌍

Al recente Forum Internazionale del Turismo di Milano 2026, organizzato dal Ministero del Turismo, la gestione dei flussi turistici è rimasta un tema centrale. Città congestionate, comunità sotto pressione, eccessivo consumo di risorse e calo della qualità dell’esperienza dei visitatori: tutto vero. ✅

Tuttavia, a Milano è emersa con forza una prospettiva meno discussa e più lungimirante: il turismo europeo – e quello italiano in particolare – è sempre più influenzato da un fenomeno parallelo e altrettanto critico, l’undertourism, che può trasformarsi da “problema” a grande opportunità di crescita e benessere nei cosiddetti territori “meno noti”. 🌱

Overtourism: un fenomeno strutturale

Il Forum ha sottolineato che l’overtourism non è episodico. Non compare all’improvviso o per caso. È il risultato di anni di organizzazione inadeguata, squilibri nella capacità ricettiva (tra strutture di catena e piccoli investitori locali), crescente disallineamento tra popolazioni residenti e “residenti temporanei”, pressioni sulla conservazione del genius loci territoriale, assenza di analisi dati sistematiche, politiche guidate da indicatori parziali e modalità di lavoro reattive. 🏙️

I flussi turistici si concentrano dove i sistemi sono più forti, più visibili sul mercato e più facilmente distribuiti tramite piattaforme internazionali. Storicamente, il turismo è stato spesso trattato come marginale, con amministrazioni locali lasciate all’improvvisazione. Oggi, il turismo deve essere considerato come un’industria, che richiede sensibilità di mercato, competenza ed esperienza—perché più arrivi e pernottamenti non si traducono automaticamente in benessere o sostenibilità. ⚖️

Undertourism: oltre le soluzioni amministrative

L’undertourism non può essere risolto con una delibera comunale, un brand territoriale o una campagna di comunicazione. Il Forum ha ribadito che l’undertourism è un problema infrastrutturale e sistemico: senza adeguata capacità ricettiva, attività commerciali funzionanti e servizi essenziali (mobilità, sanità, farmacie, ristorazione, assistenza), la domanda—anche quando esiste—non può essere intercettata o sostenuta. 🏡

Qui emerge una riflessione più profonda: la cultura dell’ospitalità. Se l’infrastruttura fisica è l’hardware del turismo, la cultura dell’accoglienza è il software. Paradossalmente, questo è l’elemento più difficile da “installare” nei sistemi sociali territoriali. Richiede tempo, continuità, formazione, esempi virtuosi e fiducia stabile tra operatori, comunità e istituzioni. ❤️

Opportunità per i territori meno noti

Il Forum ha inoltre evidenziato che lo sviluppo delle comunità non dipende sempre dalla crescita turistica tradizionale. Alcuni territori—rurali, boschivi o geograficamente isolati—possono ottenere valore economico e sociale dalla loro complessità, senza essere forzati in modelli turistici non coerenti con la loro struttura. 🌿

In questi contesti, il turismo è una componente tra molte: filiere agroalimentari, gestione del paesaggio, turismo di nicchia come la forest therapy, servizi ecosistemici, artigianato avanzato, residenze temporanee, smart working e servizi comunitari sono leve altrettanto rilevanti per lo sviluppo. L’integrazione, più che l’eccessiva specializzazione, genera resilienza e stabilità a lungo termine. 🔄

Una sfida europea e nazionale

L’Italia—attraverso il Ministero del Turismo—ha affrontato apertamente per la prima volta un fenomeno presente in molte aree europee. Overtourism e undertourism interessano numerosi contesti, specialmente dove la governance è debole o frammentata. Città d’arte, zone alpine, aree costiere e territori interni condividono dinamiche simili, indipendentemente dai confini nazionali. 🌍

Il dibattito di Milano ha sottolineato che il turismo è strutturale, non un’emergenza temporanea. Gestire i flussi, distribuire la domanda e attivare i territori non può essere affidato al mercato o a singole amministrazioni isolate. La vera sfida è costruire sistemi di governance capaci di leggere, anticipare e gestire i flussi. Dove mancano DMO operative, reti imprenditoriali, strumenti di coordinamento pubblico-privato e competenze professionali, il turismo si polarizza: troppo in alcune aree, troppo poco in altre. ⚖️

Governance prima dei flussi

Il turismo non nasce spontaneamente e non può essere riequilibrato per decreto. Richiede progettazione intenzionale, metodologia e governance, connettendo dati, infrastrutture, comunità e mercati. Governare il turismo significa investire nel tempo, ascoltare operatori e mercati, e accettare che lo sviluppo turistico richiede crescita fisica, maturazione culturale e responsabilità condivisa. 🛠️

Da questa prospettiva, l’undertourism non è una debolezza da correggere rapidamente, ma una leva strategica per il futuro del turismo italiano ed europeo. Un’opportunità per costruire destinazioni equilibrate e resilienti, capaci di generare reale valore per i territori, evitando gli errori che altrove hanno portato a saturazione. 🌟

Conclusione:

Il Forum Internazionale del Turismo di Milano 2026 lascia un messaggio chiaro: il futuro del turismo dipende dalla capacità di governare i sistemi prima di gestire i flussi. Un compito complesso, ma ormai non più rinviabile. ⏳

Nota di Elby – la coscienza silenziosa di ItalyNews.it:

“Un tema spesso trascurato: il turismo non è sempre troppo; a volte è troppo poco, e questo crea opportunità uniche per i territori meno noti.” ✨