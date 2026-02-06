Video razzista sugli Obama ritratti come scimmie, Trump cancella il post: scoppia il caso politico negli Stati Uniti

WASHINGTON DC – Un video pubblicato sull’account Truth Social del presidente americano Donald Trump — e poi rapidamente rimosso — ha provocato una forte ondata di polemiche negli Stati Uniti. Nel filmato, diventato virale in poche ore, l’ex presidente Barack Obama e l’ex first lady Michelle Obama venivano rappresentati come primati all’interno di una sequenza satirica ispirata a meme online.

La clip rilanciava le false narrazioni più volte pronunciate da Trump in merito all’irregolarità delle elezioni presidenziali del 2020. Dopo la diffusione e le critiche crescenti, il contenuto è stato eliminato. Dalla Casa Bianca è stata fornita una spiegazione secondo cui la pubblicazione sarebbe avvenuta per errore da parte di un membro dello staff, una giustificazione che non ha però placato le reazioni politiche.

Reazioni bipartisan e accuse di razzismo

La pubblicazione ha generato condanne trasversali, rare nel clima politico fortemente polarizzato di Washington. Esponenti repubblicani hanno definito il video inappropriato e offensivo, chiedendone la rimozione immediata. Alcuni senatori del GOP hanno parlato apertamente di immagini incompatibili con il ruolo istituzionale della presidenza.

Dal fronte democratico, le critiche sono state ancora più dure. Diversi leader hanno sottolineato come la rappresentazione degli Obama richiami stereotipi razziali storicamente utilizzati per disumanizzare le persone afroamericane, giudicando la diffusione di tali immagini particolarmente grave.

Gruppi per i diritti civili hanno parlato di un episodio che va oltre la polemica politica, evidenziando il peso simbolico di simili raffigurazioni e il loro impatto sul dibattito pubblico.

Il contesto simbolico e il tempismo

La controversia è esplosa durante il Black History Month, periodo dedicato alla celebrazione della storia e del contributo degli afroamericani. Questo elemento ha amplificato la portata della reazione, trasformando il caso in un tema nazionale legato non solo alla comunicazione politica, ma anche alla sensibilità culturale.

Osservatori e analisti hanno ricordato che l’associazione tra persone nere e primati affonda le radici in secoli di propaganda razzista, utilizzata per giustificare discriminazioni e segregazioni. In questo quadro, la diffusione del video è stata letta da molti come un gesto politicamente e simbolicamente pesante.

La difesa iniziale e il cambio di rotta

Nelle prime ore successive alla pubblicazione, ambienti vicini alla Casa Bianca avevano minimizzato la vicenda, descrivendo il contenuto come un semplice meme satirico. Con l’intensificarsi delle critiche, la linea è cambiata: il video è stato rimosso e la responsabilità attribuita a un errore operativo interno.

Questa versione ha però sollevato interrogativi su come vengano gestiti e verificati i contenuti pubblicati dagli account ufficiali del presidente, soprattutto considerando che tali canali vengono utilizzati per comunicazioni politiche di rilievo nazionale.

Social media e responsabilità istituzionale

L’episodio riaccende il dibattito sull’uso dei social media da parte delle figure istituzionali. Gli account presidenziali, sempre più centrali nella comunicazione politica americana, mescolano spesso annunci ufficiali, commenti personali e contenuti virali. Questo confine sfumato rende più complessa la distinzione tra comunicazione istituzionale e messaggi di carattere personale o propagandistico.

Critici e sostenitori concordano almeno su un punto: la gestione dei contenuti digitali da parte di chi ricopre incarichi pubblici ha conseguenze che vanno oltre il ciclo mediatico immediato, influenzando percezioni, dibattito politico e clima sociale.

Un caso che riapre una ferita storica

La polemica sul video non è rimasta confinata alla cronaca politica. Per molti osservatori rappresenta l’ennesimo esempio di quanto il linguaggio simbolico continui a essere un terreno sensibile negli Stati Uniti, dove le questioni razziali restano profondamente intrecciate alla vita pubblica.

La cancellazione del post ha chiuso l’episodio dal punto di vista tecnico, ma il confronto sulle responsabilità comunicative e sui limiti della satira politica resta aperto – e probabilmente continuerà a essere oggetto di discussione nel panorama nazionale.